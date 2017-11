- Vi må juge og si vi er homofile for å komme herfra

LESVOS (Dagbladet): Det stinker tiss og ekskrementer. Vi er like utenfor gittergjerdene som omringer flyktningleiren Moria på den greske ferieøya Lesvos. Et titalls menn står frustrerte utenfor et hvitt lagertelt. O. B. Wiik står det med store bokstaver på begge teltets kortsider, som viser at teltet er fra Norge. Her bor det i dag 208 menn, de fleste er fra Kongo.

- Velkommen til helvete. Her er det helt jævlig, og vi kommer oss ikke herfra, sier Eddy Mangay (40).

Tortur og fengsling

40-årige Mangay sier at han er utdannet økonom, og at han flyktet fra Kongo for et lite år siden. Da slapp han ut fra fengsel etter å ha ledet en opposisjonsgruppe som kritiserte presidenten Joseph Kabila.

- En pastor hjalp meg ut av Kongo. Jeg flykter fra tortur og forfølgelse, men får ikke legge fram saken min. Eneste måte å få asyl i Europa på, er å juge. Jeg må enten være homofil eller psykisk syk for å komme herfra, nærmest roper Mangay.

Han viser fram byller på kroppen, som han mener skyldes de skitne boforholdene i teltet: Her bor 208 unge menn tett i tett. I køyesenger. Grå, støvete ulltepper fungerer som vegger mellom sengene. De vaskes aldri, ifølge beboerne.

- Som Guantanamo

- Vi kom hit for å unngå tortur og krig, men bor under forhold som er like ille som Guantanamo. Dyr behandles bedre her enn oss, sier Mangay.

Han og de andre mennene, de fleste fra afrikanske land, er fortvilte. Måneder og år med venting fører ifølge en Leger Uten Grenser-rapport til både selvskading, alkoholmisbruk, psykoser og depresjon.

- Vi må bli syke for å bli hørt, men vi er jo også mennesker med beskyttelsesbehov, sier Mangay.

Er gråten nær. Sier at han ikke aner om kona og barnet i Kongo er i live. Han har ikke klart å få kontakt med dem siden han flyktet hjemlandet for snart ett år siden.

- Må vi bli løgnere for å bli hørt? Lurer han, fortvilt.

- Jeg er homo



De mange voksne mennene som har vært på Lesvos og Samos fra et halvt år og lengre, er tydelig desperate. Siden denne gruppen mennesker ikke blir sett på som de mest sårbare, må mange av dem bo utenfor leirene, i kummerlige telt.

Det har gått måneder og år siden de ankom Europa. Men på de greske øyene kan de intet gjøre. Bare vente.

- Hvorfor jeg er her? Jeg er homo, sier en mann.

- Grunn? Jeg er lesbisk, sier en kvinne, før hun forteller at hun har tre barn med seg på reisen.

- Det er klart at folk kommer med løgn for å komme herfra, sier Mangay, før han gjentar:



- Europa gjør oss til løgnere og kriminelle om vi blir værende her, uten framtid og et liv med boforhold dere ikke en gang ville ha gitt hundene deres. Hjelp oss! Roper 40-åringen.

Faller gjennom

EU-Tyrkia-avtalen fra mars i fjor har ført til at over 13 000 mennesker nå er fanget på de greske øyene, inntil deres asylsøknader blir behandlet. For mange tar dette måneder og år.

- Dette gjelder spesielt for unge, sterke menn. De står sist i køen når det gjelder å få behandlet asylsøknadene sine, forteller Eva Cossé, i Human Rights Watch.

I dag ankommer det daglig rekordmange kvinner og barn til de greske øyene. Denne gruppa utgjør nå flertallet, nær 70 prosent, av flyktningene. Kvinner og barn på flukt er de mest sårbare, og går først i asylbehandlingskøen. Som igjen skaper en ny, sårbar gruppe: Sterke, friske menn.

- Unge, friske og single menn faller gjennom, og får ikke oppmerksomhet. Det finnes ingen program for dem, og de blir glemt. Men bor under grusomme kår i og utenfor Moria-leiren på Lesvos og på andre greske øyer, sier Cossé.

Maktesløse og depressive

Cossé sier at svært mange av mennene i denne gruppa sliter voldsomt med overgangen fra å ha vært aktive, sterke menn - til å bli maktesløse, oversett og glemt.

- Spesielt gjelder dette unge, afrikanske menn. De er på bunnen, og er mest sårbare fordi de faller utenfor alle system, sier Cossé.

I fjor vinter døde tre unge menn i vinterkulda i Moria-leiren. Nå huser leiren mer enn tre ganger antallet den er laget for.

- EU legger press på Hellas for at de ikke skal overføre folk fra øyene til fastlandet. Europa har mistet sitt humane ansikt, ifølge Cossé.

- Gravlegg asylinstituttet

I januar i fjor skrev UDI-direktør Frode Forfang et blogginnlegg der han åpnet for å gravlegge asylinstituttet fordi EU og verden ikke klarer å takle dagens flyktningsituasjon. Å erstatte asylinstituttet med forhåndsuttak og en omfattende kvoteordning kan være en løsning, ifølge UDI-sjefen.

«For flyktningene ville fordelene være mange. De med størst behov ville i større grad sikres beskyttelse fordi utvelgelsen skjer på forhånd. Og de som kommer, slipper å betale menneskesmuglere og risikere livet på en farlig reise. Familier kan i større grad komme samlet», skrev Forfang.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), var nylig i Hellas. Også hun opplever at unge, enslige menn som vil søke om asyl blir oversett på de greske øyene.

Ingen vil ha-generasjon

- Det stemmer nok langt på vei med vårt inntrykk. Dette er en helt reell utfordring: Vi får en generasjon med mannlige flyktninger som ingen er interessert i. De blir overlatt til seg selv, og Europa vil helst at de drar tilbake dit de kom fra, sier Austenå.

Men den politiske viljen til å gjøre noe med de unge mennene er liten i EU.

- Dette er nedbrytende og ingen bærekraftig situasjon. Denne gruppa må finne en måte å overleve på, og er da veldig utsatte for utnytting. De må inn i svart arbeid og kriminalitet for å overleve, sier Austenå.