Vil du bli med på vinnerlaget?

Fast stilling: Politisk reporter

Vil du være med å sette dagsorden? Dagbladet har fast stilling ledig som politisk reporter. Vi søker en samfunnsinteressert nyhetsjeger med kunnskap og interesse for norsk politikk, og som kan bidra til å befeste Dagbladets posisjon i den politiske journalistikken. Du har evne til å sette deg inn i komplekse saker, og du er god til å se de viktige politiske debattene. Du tør å stille politikere til veggs om det du lurer på.

Som politisk reporter jobber du en i stab som leverer saker til Dagbladet.no, Dagbladets papirutgave og Dagbladet Pluss. Evnen til å komme opp med egne saker, vinklinger og idéer er en viktig forutsetning, men på avdelingen jobber vi også i team. Du må være komfortabel med et til tider høyt tempo.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Journalistisk erfaring og relevant utdanning er et krav.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Anne Marte Blindheim, tlf. 47622440, [email protected], nyhetsredaktør Frode Hansen, [email protected], tlf. 91559749 eller redaksjonsklubbens leder Rønnaug Jarlsbo, tlf. 41566623, [email protected].

Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse: Etter avtale

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 15.september.

Fast stilling: Kulturreporter

Dagbladets kulturredaksjon søker en idérik reporter med nyhetsteft, kildenettverk og velutviklet evne til å finne egne saker.

Dagbladets kulturredaksjon skal være nyhetsledende på kulturfeltet. Vi er derfor på jakt etter en nyhetsreporter som kan sette dagsorden med egne saker og drive den norske kulturdebatten framover.

Du som søker må være selvstendig, språksikker og ha en velutviklet fortellerstemme. Du må trives i et hektisk, men kreativt miljø. Det er en klar fordel om du har eget kildenettverk innen litteratur, musikk, film, kunst, tv og/eller medier.

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Jonas Pettersen, [email protected] , tlf. 9511763, kulturredaktør Sigrid Hvidsten, [email protected] , tlf. 95227414 eller redaksjonsklubbens leder Rønnaug Jarlsbo, tlf. 41566623, [email protected].

Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse: Etter avtale

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 15.september.

Fast stilling: Spaltistansvarlig (reporter)

Dagbladet har en stor og voksende stall av eksterne spaltister, som bidrar daglig på Dagbladets flater. Vi skal fylle videre med skriveføre spesialister som hever og utvider samfunnsdebatten.

I tillegg til å være fra mange ulike fagfelt, representerer spaltistene en stor meningsbredde. Dagbladet har redaktøransvar for alt spaltistene publiserer, og stoffet skal være i henhold til Vær Varsom-plakaten. Alt publisert materiale underlegges de samme publisistiske vurderinger som alt annet stoff i Dagbladet.

Vi søker nå en journalist i fast stilling som skal ha ansvaret for forvaltningen av satsningen. Du må være godt orientert i samfunnsdebatten, og ha blikk for skarpe og originale bidragsytere som klarer å kombinere formidlingsevne og saklig tyngde. Presseetisk kunnskap er en forutsetning. Det er nyttig med erfaring fra redigering av tekster, og det er avgjørende at du er god på vinklinger som vil vekke lesernes interesse.

Som ansvarlig for spaltistsatsningen i Dagbladet inngår du i kollegiet med leder- og debattavdelingen i vår meninger-seksjon. Dermed blir du en del av et spennende redaksjonelt miljø som har store ambisjoner, og som ønsker å prege nyhetsbildet og sette dagsorden hver dag. Du må trives med å jobbe i team og håndtere et høyt arbeidstempo.

Spørsmål kan rettes til politisk redaktør Geir Ramnefjell, [email protected] , tlf. 97009746 eller redaksjonsklubbens leder Rønnaug Jarlsbo, tlf. 41566623, [email protected].

Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse: Etter avtale

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 15.september.

Faste stillinger: To reportere kjendisdesken

Aller Media søker to reportere til underholdningsdesken (Dagbladet.no/Kjendis.no og Seoghør.no) i faste stillinger.

Høsten 2016 slo Dagbladets kjendisredaksjon og Seoghør.no seg sammen og ble Norges største kjendisdesk. Redaksjonen består av utegående reportere som i første rekke leverer journalistikk til både Dagbladets og Se og Hørs digitale plattformer. Vi er på jakt etter offensive, pågående og dyktige journalister med bred kunnskap om norsk og internasjonalt underholdningsliv. Du må ha evnen til å tenke raskt og kreativt. Det er avgjørende at du har teft for nyheter og en solid formidlingsevne.

Stillingene innebærer både deskarbeid og jobbing ute i miljøene der underholdningsbransjen ferdes. Det er en fordel om søkere har noe kunnskap om webtv-produksjon og bruk av iPhone til opptak og redigering.

Utover å produsere stoff for Dagbladet og Se og Hørs nettsteder, må journalistene på underholdningsdesken også påregne at sakene kan havne i begge merkevarers printutgaver.

Journalistene jobber i turnus med både kvelds- og helgearbeid.

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til kjendisdeskens redaktør Jonas Jørstad, [email protected], tlf. 932 45329 eller til Dagbladets kulturredaktør Sigrid Hvidsten, [email protected], tlf. 952 27414.

Klubblederne i Aller Media og Dagbladet kan også kontaktes: Anders Johan Stavseng [email protected], tlf. 93245380 og Rønnaug Jarlsbo, [email protected], tlf. 41 56 66 23

Tiltredelse: Etter avtale

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 6.september.

Fast stilling: Reportasjeleder Dagbladet Pluss

Dagbladet Pluss er i kraftig vekst. Nå leter vi etter en digitalt orientert og faglig sterk reportasjeleder som kan bidra til ytterligere vekst i vår satsing på premium-journalistikk.

Reportasjelederen vil få et spesielt ansvar for utvikling og drift av nye redaksjonelle prosjekter. Stillingen setter høye krav til forståelse av nyhetsbildet og digital kompetanse. Du vil få ansvaret for reportasjeledelse av Pluss-redaksjonen, samt ha tett kontakt med andre avdelinger i konsernet rundt Pluss-journalistikken.

Du må være en tydelig leder, ha høye journalistiske ambisjoner, omfattende digital erfaring og et fast grep om presseetikken. Stillingen er en del av magasin-seksjonen, og du vil rapportere til redaksjonssjef Pluss og magasinredaktør.

Spørsmål kan rettes til magasinredaktør Karine Østtveit, [email protected], tlf. 98451817, redaksjonssjef Bjørn Bore, [email protected], tlf. 91600447 eller redaksjonsklubbens leder Rønnaug Jarlsbo, tlf. 41566623, [email protected].

Tiltredelse: Etter avtale

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 15.september.

Fast stilling: Fotballreporter

Har du lyst til å jobbe i en av Norges ledende sportsredaksjoner? Dagbladet søker en fotballreporter i fast stilling. Du må være nysgjerrig, full av idéer, presseetisk sterk og ha full kontroll på internasjonal fotball generelt og engelsk fotball spesielt.

Du må kunne formulere deg raskt og presist, besitte god fortellerstemme og kunne vise til et bredt kildenett. Hos oss skal du kunne sette dagsorden med egne saker, sørge for at vi er gode på de største sakene innen internasjonal fotball og forvalte vårt samarbeid med Four Four Two, verdens største engelskspråklige fotballmagasin.

Gjennom samarbeidet med Four Four Two får Dagbladet tilgang til intervjuer med de største stjernene, til unikt fakta- og analysestoff og andre kvalitetssaker. Det blir din oppgave å prioritere hvilke saker vi skal kjøre på våre plattformer – og hvordan.

Vi kan tilby et spennende, inspirerende, godt og kreativt arbeidsmiljø preget av sterk lagånd og stå-på-vilje.

Dagbladsportens viktigste mål er å være nyhetsledende innenfor sitt felt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Pål Marius Tingve, [email protected], tlf. 90598550 eller redaksjonsklubbens leder Rønnaug Jarlsbo, tlf. 41566623, [email protected]. Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse: Etter avtale

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 15.september.

Faste stillinger: To videoreportere

Har du lyst til å jobbe i Norges raskest voksende nett-tv-kanal? Dagbladet søker to videoreportere i faste stillinger.

Dagbladet opplever enorm vekst på video og skal i tida framover utvikle en rekke nye videokonsepter. Vi trenger derfor to nye reportere til vår videodesk.

Vi leter etter deg som har stor arbeidskapasitet, er trygg på presseetikken og har nyhetsteft. Du lager kule og engasjerende videoreportasjer som både fungerer på Dagbladet og i sosiale medier. I tillegg må du kunne skrive godt kildebelagte saker opp mot eksternt produserte videoer.

Med søknaden sender du fire videoreportasjer du har laget og fire saker du har skrevet.

Det er en fordel om du kan Final Cut X, tar fine egne bilder og er god i Photoshop. Erfaring fra nettavis er en stor fordel.

I søknaden vil vi at du skriver hvorfor du ønsker å jobbe med video i Dagbladet. Gjerne også beskriv saker/ideer du ønsker å realisere.

For spørsmål om stillingen kontakt leder for visuell avdeling Jørgen M. Gilbrant, tlf. 41103990, [email protected], eller redaksjonsklubbens leder Rønnaug Jarlsbo, tlf. 41566623, [email protected].

Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse: Etter avtale

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 15.september.

Vikariat 11 mnd.: Krimreporter

Vi søker etter en reporter som interesser seg for og evner å jobbe med krimjournalistikk. Vi søker deg som jobber fram egne nyheter i større hendelses- og krimsaker. Vi søker deg med gode etiske reflekser, som takler et høyt arbeidstempo og som er villig til å reise dit nyhetene skjer. God kjennskap til straffesakskjeden og prosessene i domstolene er et krav. Som krimjournalist i Dagbladet får du medansvaret for avisas dekning av stoffområdet i perioden.

Du vil levere til alle våre plattformer; dagbladet.no og betalingskanalene Pluss og papir. Du inngår i en turnusordning med morgen, dag, kveld og helgejobbing i et raust og kunnskapsrikt arbeidsmiljø.

For spørsmål om stillingen kontakt leder for nyhetsavdelingen Hans-Martin Thømt Ruud, tlf. 97687774, [email protected] eller redaksjonsklubbens leder Rønnaug Jarlsbo, tlf. 41566623, [email protected].

Kvinner oppfordres til å søke. Tiltredelse: Snarest

Kortfattet søknad med CV sendes til [email protected] innen 15.september.

