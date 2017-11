- Vil heller dø enn å trekke seg

(Dagbladet): Titusener har i dag trukket til gatene i Zimbabwes hovedstad Harare, for å demonstrere mot president Robert Mugabe (93), skriver The Guardian.

Etter 37 år har folket fått nok - og for første gang på mange år kan de vise åpent hva de mener.

Ledelsen i Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF vil i morgen avsette Robert Mugabe som partileder, ifølge partikilder. Sentralstyret skal da samles til et møte, og her kommer også Grace Mugabe til å bli avsatt som leder for partiets kvinnebevegelse, opplyser to partikilder til Reuters.

President Robert Mugabe (93) ble satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare onsdag denne uken.

- Klare for å dø

Mugabe, som har vært Zimbabwes president siden 1987, har ingen ønsker om å forlate presidentrollen, skriver CNN.

Både han og kona Grace sier de er klare for å dø for det de mener er rett. De har ingen planer om å trekke seg, melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer Mugabes nevø, Patrick Zhuwao.

Nevøen legger til at presidenten knapt har sovet siden onsdag denne uka, men at han utover dette er i fin form.

Viste seg

93-åringen har sittet i husarrest siden militæret overtok makta i landet. De første dagene var det helt stille fra Mugabe, og det ble blant annet spekulert i om Mugabe er tvunget til å signere en avtale om pensjon.

Fredag viste han seg offentlig for første gang siden husarresten, på en seremoni ved Zimbabwe Open University i Harare.

Den aldrende presidenten høstet applaus av en entusiastisk forsamling etter å ha talt.

De siste dagene har landets militære tilsynelatende hatt full kontroll over det de mener er en maktovertakelse. Ved hjelp av sør-afrikanske utsendinger, har de hatt forhandlinger med den syke og aldrende presidenten - som ikke har vist noen tegn til å ville gå av.

Hæren i Zimbabwe har presisert at de grep inn for å hindre at Mugabe skulle overlate makta til kona Grace, og avviser at de har gjennomfør et militærkupp.

«Krokodillen»

Det ventes at Emmerson Mnangagwa, som Mugabe sparket som visepresident forrige uke, blir gjeninnsatt i partiledelsen.

Emmerson Mnangagwa, også kjent som «krokodillen», ble avsatt av Mugabe, i det som er et antatt forsøk på å gjøre Mugabes kone Grace til presidentens etterfølger.

Misnøyen med Mugabe skal blant annet stamme fra 90-tallet, da det en gang velstående Zimbabwe kollapset økonomisk. Mugabe er siden beskyldt for å ha ødelagt landets økonomi.

Støtte

Men det er forskjeller mellom meningene om Mugabe i Harare og på landsbygda, skriver CNN.

På landsbygda er det flere som fremdeles støtter Mugabe. Selv om de fleste har akseptert militærets innblanding som slutten på Mugabes presidentskap, blir ikke nyheten møtt med glede og feiring som i Harare, men med stille resignasjon.

En mann CNN har snakket med sammenligner folks følelser rundt maktovertakelsen til tap i egen familie.

- Det er som om mødrene og fedrene deres har dødd, sier han.