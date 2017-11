Vil ikke øke «moroskatten» og krever nullmoms på kollektivtransport

(Dagbladet): I regjeringens budsjettforslag for 2018 økes den laveste momssatsen fra ti til tolv prosent. Den lave merverdisatsen og etter hvert mye omtalte «moroskatten» omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer.

Krever nullmoms

I Venstre sitt alternative statsbudsjett som legges fram mandag, motsetter de seg dette forslaget:

- Vi går mot regjeringens foreslåtte økning og fjerner moms på kollektivtransport helt, bortsett fra på flyreiser. Lave billettpriser på kollektiv har vært en høyt prioritert sak for Venstre i en årrekke, og det er ingen grunn til å skru opp prisen når vi vil at folk skal reise mer kollektivt, sier partiets nestleder Ola Elvestuen til Dagbladet.

- Målet er et bedre kollektivtilbud og billigere priser, slik at folk vil velge å reise kollektivt både oftere og lengre. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig, sier han.

I forslaget til statsbudsjett lover imidlertid regjeringen at momsøkningen ikke vil gi en prisøkning på kollektivtransport.

«Innenfor kollektivtrafikken legges det opp til kompensasjoner i henhold til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester slik at prisøkninger i stor grad unngås», heter det i proposisjonen.

- Kompensasjoner er ingen varig løsning, og det er ingen tvil om at økningen vil medføre økte billettpriser i kollektivtrafikken, mener nestlederen.

- Det er ingen garanti for at nullmoms vil føre til lavere billettpriser, hvordan skal dere sikre at det ikke fører til økte lønninger eller økt utbytte i selskapene?

- Det er ingen grunn til at selskapene vil sette opp prisene med nullmoms, vi mener det vil føre til både lavere satser og et bedre kollektivtilbud. Dette vil vi selvfølgelig følge opp, svarer Elvestuen.

Viktig del av forhandlingene

Nullmomsen vil få en statlig prislapp på rundt 800 millioner kroner i tapte inntekter. Inntektstapet vil hentes inn i det totale budsjettet, ifølge Elvestuen.

- Momskravet er en del av det grønne skatteskiftet, og vi vil blant annet heve skatter og avgifter på miljøskadelig atferd. Dette kommer fram når hele budsjettet vårt legges fram.

Budsjettforhandlingene starter umiddelbart etter at Venstre legger fram sitt alternative budsjettforslag mandag.

- Momskravet er en viktig sak for Venstre og vil være en viktig del av forhandlingene, sier Elvestuen.

Venstre vil heller ikke øke den laveste momssatsen, som omfatter overnatting, kringkastingsavgift og adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer, fra ti til tolv prosent .

- Vi vil ikke øke den laveste momssatsen, og krever at den blir værende på ti prosent, sier Elvestuen.

2,5 milliarder mer til klima

Kravet om nullmoms på kollektivtransport er en del av partiets tunge klima- og miljøsatsing. I det alternative budsjettet kommer det også fram at Venstre vil bruke nesten 2,5 milliarder kroner mer på klima- og miljøtiltak, og samtidig kutte kraftig i satsingen på oljeaktivitet, bekrefter Elvestuen til Dagbladet.

Partiet vil redusere satsingen på petroleumsforskning med nesten 300 millioner kroner, og kutte titalls millioner til kartlegging av oljevirksomhet. Petoros engasjement i leteboring rundt Island foreslås også avviklet. Besparelsen vil være en del av inndekningen når Venstre bruker nesten 750 millioner kroner på forskning innen miljø, transport og næringsvirksomhet, ifølge NTB.

Nestleder Ola Elvestuen er ifølge NTB ikke redd for at forslaget om oljekutt vil provosere Høyre og Fremskrittspartiet før budsjettforhandlingene denne uken. Han viser til at det er liten uenighet om at forbruket av olje og gass vil måtte gå ned, selv om det kan være uenighet om når det skjer.

- Da vil betydningen av olje og gass bli mindre for Norge, og den endringen må vi forberede oss på, sier han til NTB.

Miljøtiltak i egen bolig

Samtidig plusser Venstre kraftig på i flere klima- og miljøsatsinger. Partiet vil bruke 250 millioner kroner på skattefradrag for investeringer i energieffektiviseringstiltak på inntil 50.000 kroner i egen bolig. Venstre vil også ha en kraftig opptrapping av utbyggingen av ladestasjoner for hybridbiler og elbiler. 640 millioner kroner er satt av til dette formålet.

Totalt beløper påplussingene på klima- og miljøsiden i tiltakspakken NTB har fått se, seg til nesten 2,5 milliarder kroner. Regjeringens foreslåtte kutt i satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS) foreslår Venstre å reversere med 310 millioner.

- Vi kan ikke risikere at prosjektene nå stopper opp i forkant av en beslutning på Stortinget, de må drives fremover, sier Elvestuen til NTB, som mener CCS er helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen.