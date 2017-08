Vil ikke svare på om Frp kan være støtteparti

ÅLESUND (Dagbladet): Frp har i en årrekke sagt at de ikke støtter en regjering de selv ikke er en del av.

Nå - tre uker før valget - sender Frp-leder Siv Jensen uklare signaler om spørsmålet.

- Jeg har sagt det samme hele tida: Vi støtter ikke en regjering vi selv ikke er en del av, sier hun først til Dagbladet.

- Våre stemmer betyr noe

Den vanlige tolkningen av dette utsagnet fra Frp, er at partiet ikke kan være støtteparti, altså at de ikke kan ha en samarbeidsavtale eller budsjettsamarbeid med en regjering de ikke selv sitter i.

Men i neste åndedrag vil ikke Jensen avvise at Frp kan støtte en borgerlig regjering uten Frp - verken ved budsjettsamarbeid i Stortinget eller ved en samarbeidsavtale.

- For at det skal bli et ikke-sosialistisk flertall i Norge er man avhengig av et stort Fremskrittsparti. Våre stemmer betyr noe. Vi skal ha gjennomslag for våre stemmer på vegne av våre velgere, og den sikreste måten å få godt gjennomslag på er å fortsette i regjering. Så har jeg sagt at alle andre spørsmål ellers må vi komme tilbake til etter valget, for nå blir det bare spekulasjoner om hva som skjer hvisomatte og dersomatte, og det er en liten avsporing, sier partilederen, når hun bes om å svare på hva det innebærer når Frp sier at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv sitter i.

- Kan Frp ha en samarbeidsavtale med en borgerlig regjering som ikke inneholder Frp?

- Igjen: Alle disse spekulative spørsmålene får vi komme tilbake til når vi kjenner valgresultatet. Vi har ett mål, og det er at landet fortsatt skal styres av en regjering hvor Frp fortsatt er med.

- Kan Frp ha et budsjettsamarbeid med en borgerlig regjering uten Frp?

- Vi har ett mål og det er at landet fortsatt skal styres av en regjering med Frp i, og vi vil gjerne fortsette å samarbeide med Høyre, KrF og V etter valget, sier Jensen.

Samtidig gjentar hun flere ganger i intervjuet at partiets strategi ligger fast, og benekter at Frp har endret holdning i spørsmålet.

- Poenget er at vi har den samme strategien nå som vi har hatt hele tiden, men for å kunne realisere den strategien må vi vinne valg. Vi vinner valg gjennom å snakke med velgerne om de tingene de er opptatt av, og de er ikke opptatt av disse tingene, de er opptatt av om skatten går opp eller ned, om vi skal fortsette å bygge ut veiene i samme tempo, om vi skal bedre eldreomsorgen, om vi skal fortsette å ha en streng innvandringspolitikk. Når jeg er ute og snakker med folk, er det ingen av våre velgere som er opptatt av disse spillene, sier Siv Jensen til Dagbladet.

- Kjempepositivt signal

Det er andre gang partilederen uttaler seg på en måte som kan oppfattes som en åpning for Frp-støtte til en sentrum-høyre-regjering.

Første gang var i VG for en drøy uke siden.

Da svarte partilederen at det er politikken som avgjør hvorvidt Frp kan samarbeide med en borgerlig regjering de selv ikke er en del av.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener uttalelsene fra Jensen er et positivt signal for Venstres drøm om en blågrønn regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre.

- Jeg oppfatter det som kjempepositive toner fra Frp. Tidligere har Siv Jensen snakket om dette som om de stiller ultimatum. Når hun nå velger å ikke svare, tolker jeg det som et kjempepositivt signal, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagbladet.

Hun sier hun nå oppfatter at partiene på borgerlig side nå er ferdige med å stille ultimatum til hverandre.

Advarer mot åpning

Flere fylkesledere i Frp er usikre på hvordan uttalelsene Jensen nå kommer med skal tolkes.

Enkelte er overrasket over at partilederen ikke svarer blankt nei på spørsmål om hvorvidt Frp kan ha samarbeidsavtale med en regjering uten Frp.

Mens Jensen nå sier at Frp får komme tilbake til spørsmålet «når vi kjenner valgresultatet», avviste hun til sammenlikning muligheten blankt i mai.

- Vi er opptatt av å samarbeide med partiene på ikke-sosialistisk side, så samarbeide kommer vi alltids til å klare, men det er jo forskjell på det og det å ha en avtale hvor du skal være et støtteparti i Stortinget. Det er ikke aktuelt for Frp, sa hun til NRK i forbindelse med partiets landsmøte.

I VG bare en måned før var hun tydelig på at det var helt uaktuelt for Frp å være et støtteparti til en borgerlig regjering uten Frp.

- Hvis vi ikke er i regjering, er vi i opposisjon, og forhandler fra sak til sak, sa hun til VG da.

- Overrasket

Nå er Frp-lederen altså langt mindre tydelig.

- Jeg har oppfattet at hun har vært helt klar på dette punktet, så når du forteller meg at hun ikke er det, blir jeg litt overrasket. Jeg er i alle fall veldig klar på at det er uaktuelt å støtte en regjering vi ikke selv er en del av. Hvis partilederen har skiftet mening, har ikke jeg registrert det, sier Frp-leder Harald Eivind Bakke i Oppland etter å ha hørt partilederens ikke-svar til Dagbladet.

Fylkesleder Einar Almaas i Nord-Trøndelag Frp advarer også partilederen mot å gå bort fra Frps strategi.

- Jeg tror storparten av partiet mener at det skal tolkes bokstavelig når vi sier at vi ikke kan støtte en regjering vi selv ikke er en del av. Det betyr at man ikke kan være et støtteparti. Noe annet er ikke et alternativ, og noe jeg tviler på at Siv i så fall får med seg resten av partiet på, sier Almaas.

Fylkesleder Leif Eriksen i Østfold er like tydelig på at det er uaktuelt å være støtteparti til en blågrønn regjering.

- Det er jeg sterkt imot, sier han kontant.