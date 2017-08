Vil skjerpe siktelsen mot «Rakett-Madsen» til overlagt drap

(Dagbladet): Det opplyser politiadvokat Jakob Buch-Jepsen i København til BT torsdag ettermiddag.

Det skjer dagen etter at politiet bekreftet at de hadde fått et DNA-treff mellom det parterte liket som ble funnet utenfor København mandag ettermiddag, og den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

Den kjente danske oppfinneren har erkjent at Wall døde i hans ubåt, men sier det skjedde etter en ulykke. Han har også sagt at han «begravet» henne i sjøen etterpå.

Vurderer fortløpende

Funnet av det parterte liket var et stort gjennombrudd for politiet. Det at politiet nå vet hvordan ubåt-kapteinen skal ha kvittet seg med liket får nå påtalemyndigheten til å kreve at siktelsen mot Madsen skjerpes, skriver BT.

- Påtalemyndigheten forventer innen 5. september å anmode retten om å varetektsfengsle ham for overlagt drap og utvide siktelsen til å gjelde likskjending. Men vi vurderer fortløpende om det skal skje tidligere, sier Buch-Jepsen.

Det har gått gått to uker siden Madsen ble siktet for uaktsomt drap, etter at Wall ble meldt savnet fra danskens hjemmebygde ubåt.

Wall var med på ubåten «Nautilus» for å lage en reportasje om den kjente danske oppfinneren.

Oppfinneren, populært kalt «Rakett-Madsen» på grunn av sine visjoner om å være første sivile person i verdensrommet med en hjemmelaget rakett, var alene om bord i ubåten da den sank 11. august.

Madsen ble reddet til lands av en speedbåt da ubåten gikk ned, men Kim Wall var ikke å finne.

Fant partert lik

«Rakett-Madsen» sto siden på sitt og hevdet hun var gått i land. Først mandag kunngjorde politiet at Madsen hadde avslørt en stor del av mysteriet. Han hadde erkjent at Wall var død.

Ifølge Madsens forklaring døde kvinnen i en ulykke om bord i ubåten. Deretter ble hun «begravet» i sjøen av Madsen, het det i meldingen fra dansk politi mandag.

Samme dag gjorde en mann på sykkeltur langs kysten på øya Amager utenfor København et makabert funn.

Han hadde funnet liket av en kvinne uten hode, armer og bein.

Under det planlagte rettsmøtet om forlenget fengsling den 5. september vil påtalemyndighet også be om at Madsen blir gjenstand for en rettspsykiatrisk undersøkelse, ifølge avisa.

Dette er saken Et partert lik er funnet i Danmark.

Københavnspolitiet har bekreftet at liket er den savnede journalisten Kim Wall (30).

Den døde kroppen var bevisst partert, ifølge dansk politi.

Kroppen var også surret inn i kjetting for at den skulle synke, sier politiet.

Kjendisoppfinneren Peter Madsen er siktet for overlagt drap på 30-åringen.

Han erkjenner at Wall døde i hans ubåt, men sier det skjedde etter en ulykke.

Han har også sagt at han «begravet» Wall i sjøen.



Politiet har funnet blod om bord i ubåten. Blodet tilhører Wall.



Hun ble sist sett om bord i hans ubåt, torsdag 10. august.