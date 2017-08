- Ville drepe turister med kniver og økser og sprenge verdenskjent katedral med «Satans mor»

(Dagbladet): 14 mennesker er døde og over 130 er skadd etter torsdagens terrorangrep mot Barcelona og den spanske byen Cambrils.

Det første angrepet skjedde torsdag ettermiddag, da en hvit varebil pløyde inn i Barcelonas paradegate La Rambla. Ni timer etter kjørte en Audi A3 på flere fotgjengere i den spanske byen feriebyen Cambrils drøye ti mil unna.

Seks mennesker ble skadd og en kvinne ble drept.

Skal ha hatt større planer

Utfallene kunne blitt langt verre, basert på flere teorier politiet etterforsker. Terroristene skal nemlig ha hatt planer om å drepe uskyldige mennesker.

De fem mennene som seint torsdag kjørte over fotgjengere med en Audi A3 hadde ikke planer om bilangrep. Etter planen skulle de ta seg ut av bilen og knivstikke og øksedrepe alle på deres vei på den folkerike strandpromenaden.

Det opplyser kilder tett på etterforskningen til den spanske storavisa El Pais. Terroristene skal også ha valgt å gjennomføre angrepet seint på kvelden da mange turister var ute i gatene.

Politiet skal ha blitt oppmerksomme på bilen da den kjørte gjennom flere veisperringer. Politiet la seg på hjul og klarte å stoppe og konfronterte terroristene utenfor en båtklubb.

Fant kniver og økser

Der oppsto det en skuddveksling, og en politimann drepte på egenhånd fire av terroristene. Den femte mannen ble skutt senere like ved strandpromenaden og døde seinere av skadene. En av terroristene skal ha blitt skutt da han knivstakk en person i ansiktet.

Det skal ha blitt funnet flere kniver og økser, både på mennene og i bilen de kjørte.

Politimannen som skjøt fire av angriperne beskrives av kolleger som rolig og sindig, og jobbet overtid da han konfronterte terroristene torsdag kveld, skriver El Mundo.

Saken fortsetter under videoen!

Også angrepet i Barcelona kunne ha gått enda verre om terroristenes antatte planer hadde slått til.

Katedral var mål

Ifølge lokalavisa El Español var den verdenskjente katedralen Sagrada Familia, gaten La Rambla og Barcelonas havn blant målene. Sagrada Familia ble påbegynt i 1882 og er et symbol på kristendommen i Europa. Søndag var den rammen for en sørgegudstjeneste hvor Spanias konge og dronning deltok.

Katedralen hadde 4,5 millioner besøkende i 2016, mens rundt 20 millioner mennesker besøker området i året.

Etter planen skulle angrepene utføres med eksplosiver, men planene skal ha blitt spolert da huset de brukte som bombefabrikk og som var stedet hvor angrepene ble planlagt - gikk i lufta.

«Satans mor»

Vitner Dagbladet har snakket med, forklarer at de så to ildkuler komme fra huset da det eksploderte.

Planen skal ha vært framstille sprengstoffet TATP, og bruke tre biler som bilbomber, er én polititeori. Da huset eksploderte onsdag, endret planene seg.

Sprengstoffet i huset har fått tilnavnet «Satans mor» fordi det kan detoneres lett. Det er svært følsomt for varme, friksjon og mekaniske støt. Stoffet er enkelt å framstille og har blitt brukt i flere IS-angrep, blant annet Paris-terroren i 2015 og Brussel-terroren i 2016.

Planene om bombeangrep ble antakeligvis endret da det onsdag gikk av en eksplosjon i huset. Politiet mener at da sprengstoffet eksploderte, valgte gruppen heller å bruke biler i angrepene.

- Vi tror at terroristene planla minst ett angrep, og at de har forberedt disse i flere måneder, skriver politisjefen i Catalonia på Twitter.

Politisjef Josep Lluis Trapero har bekreftet at torsdagens angrep var en konsekvens av at huset gikk i lufta og at terroristene derfor utførte en alternativ plan.

Av de tolv personene som spansk politi mener har utgjort en terrorcelle, døde to personer i en eksplosjon i Alcanar onsdag. Fem døde i Cambrils natt til fredag. Fire personer er pågrepet, og én 22-åring er etterlyst og skal være på rømmen.

Politiet mener en imam i en moské i den lille byen Ripoll, der flere av angriperne kom fra, radikaliserte mange av de unge mennene og var hovedmannen i angrepet.

To lik funnet i restene

Fra før er det kjent at det ble oppbevart svært mange gasstanker med propan- og butangass i huset.

Politiet tror eksplosjonen skal ha gått av ved en feiltakelse.

La Vanguardia skriver at to lik ble funnet i restene av huset, og at de to mennene mistenkes å være to medlemmer av terrorcella.

De skriver også at planen til terrorcella var å lage tre bilbomber og plassere dem rundt i Barcelona.