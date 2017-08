Vogntog kjørte inn i skolebuss på Romerike. Tre barn skadd

(Dagbladet): Klokka 15.02 fikk politiet på Romerike beskjed om en ulykke.

Dette etter at et vogntog kjørte inn i den bakre delen av en skolebuss ved fylkesvei 171 mellom Blaker og Killingmo.

Tre lettere skadde ble kjørt til Ahus, samtidig som 10 barn ble kjørt til legevakta på Bjørkelangen.

Disse er sjekket, og omtales av politiet som uskadde.

- Sjåføren for vogntoget, en mann i 30-årene, er fratatt førerkort, og er alkotestet. Testen viste at han ikke var alkoholpåvirket, sier operasjonsleder Per Stenslet til Dagbladet.

Han legger til at kollisjonen skjedde i lav hastighet, trolig under 20 kilometer i timen. Sjåføren for vogntoget hevder, ifølge politiet, at bussen stoppet brått.

Det nekter bussjåføren, en mann i 40-årene, for.

- Lastebilen blir tauet inn og skal til teknisk undersøkelse. Vi tar også avhør av de involverte, sier Stenslet.

Operasjonslederen forteller at kommunen har varslet et kriseteam i forbindelse med hendelsen.