Vurderer å klage Terje Søviknes' håndtering av skandaleplattformen inn for kontrollkomiteen

(Dagbladet): SV er så misfornøyd med oljeminister Terje Søviknes' håndtering av Goliat-saken at de nå vurderer å be kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ta affære.

Det bekrefter SVs Lars Haltbrekken overfor Dagbladet.

- Dette er en forferdelig alvorlig sak. Søviknes framstår som en statsråd uten styring, sier han.

Risikerer ripe i lakken

Haltbrekken og SV vil vite om Søviknes mener oljeselskapet Eni, som driver feltet, er skikket til å drive Goliat-feltet og om gjentatte sikkerhetsproblemer vil få noen konsekvenser for det italienske oljeselskapet.

Dersom oljeministeren ikke svarer godt nok for seg, truer Haltbrekken med å ta saken inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det kan i så fall bety en gjennomgang av Søviknes' håndtering av saken.

- Søviknes har overhodet ikke kontroll her. Utbyggingen av Goliat-feltet har vært en skandale fra begynnelse til slutt, men Søviknes skyver ansvaret fra seg selv og over på Eni. Dersom Søviknes fortsetter å la være å svare på spørsmålene Stortinget stiller ham, så må vi vurdere å be kontrollkomiteen se på saken, fortsetter Haltbrekken.

Skandaleplattformen

Goliat-feltet har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. Ifølge miljøstiftelsen Bellona er det så langt rapportert om 47 hendelser på plattformen, inkludert gasslekkasjer, strømbrudd og skader.

I tillegg har Søviknes også tråkket feil i saken og oppgitt feil tidspunkt for når feltet blir lønnsomt.

Leksjon på direkten

Terje Søviknes sier han skal samarbeide med kontrollkomiteen på Stortinget, dersom det kommer til det, men vil først sende følgende invitasjon til Haltbrekken:

- Han skal få et lynkurs i petroleumsforvaltning, for her er det åpenbart mange hull i kunnskapen, sier Søviknes til Dagbladet.

Leksjonen begynner umiddelbart.

- For det første: Når Eni tjener penger, så tjener Norge penger. For det andre: Det er umulig at departementet følger opp lønnsomheten til enkeltprosjekt på sokkelen, for vi vil aldri få svar på hvor lønnsomt et felt har vært før etter det er stengt.

Det er nesten 100 felt i drift på norsk sokkel akkurat nå, og Søviknes viser til at oljeselskapene har det forretningsmessige ansvaret for driften.

- Jeg legger også til grunn det Eni selv sier: At de vil bruke tid og ressurser på å tilfredsstille de sikkerhetsmessige kravene. Helse og sikkerhet skal gå framfor alt, sier Frp-statsråden.