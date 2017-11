Vurderte å erstatte Clinton med Biden som demokratenes presidentkandidat i 2016

(Dagbladet): Tidligere overhode i demokratenes nasjonale komité (DNC) Donna Brazile skriver i en ny bok at hun virkelig vurderte å bytte ut Hillary Clinton som partiets presidentkandidat under presidentvalget i USA i fjor.

Tanken var å bytte henne ut med daværende visepresident Joe Biden, skriver Washington Post, som omtaler boka lørdag, før den lanseres tirsdag.

Årsaken skal ha vært reaksjonene etter at Clinton blant annet måtte forlate 9/11 minneseremonien i fjor, på 15-årsdagen for terrorangrepene mot New York, fordi hun skal ha blitt uvel - for så å svime av på vei inn i bilen. I boka beskrives Clinton-kampanjen på dette tidspunktet som «anemisk» og «på grensa til fiasko».

Boka gir et dypt innblikk i hvordan det var innad i demokratenes parti rundt denne hendelsen og andre utfordringer som møtte demokratene i kampen om å få Clinton som USAs neste president.

Hun beskriver opprør innad i partiet og hemmelige diskusjoner om hvorvidt de skulle bruke Braziles posisjon som DNC-overhode til å fjerne Clinton og erstatte henne med senator Tim Kaine, like etter hendelsen ved 9/11-markeringen i 2016 - som fikk enorm medieoppmerksomhet.

Video gikk viralt

11. september 2016 meldte Fox News at Clinton hadde fått et illebefinnende da hun deltok på markeringen. I en video som gikk viralt, kunne man tydelig se at Clinton sleit veldig da hun skulle inn i bilen etter markeringen.

Hånd i hånd med ei kvinne står hun og svaier på fortauskanten, før hun så får hjelp av flere sikkerhetsvakter. Likevel snubler hun ned fra fortauskanten, før sikkerhetsvakter får hjulpet henne i baksetet.

Noe seinere opplyste Clintons lege at presidentkandidaten fikk behandling for lungebetennelse. Hendelsen reiste spørsmål om helsa til de to presidentkandidatene - Clinton (70) og Trump (71), og hvorvidt de var friske nok til å ta fatt på fire år som president.

Hadde valgt ut mulige erstattere

Brazile forklarer i boka at hun etter mye fram og tilbake hadde landet på de hun mente var de beste kandidatene til å erstatte Clinton - Joe Biden og senator Cory Booker.

- Jeg tenkte på Hillary og alle kvinnene i landet som var så stolte og engasjerte for henne. Jeg kunne ikke gjøre det mot dem, står det i boka, ifølge Washington Post.

Boka har tittelen «Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns That Put Donald Trump in the White House».

Angst over e-postene

Det var ikke bare Clintons angivelige lungebetennelse og svimmelhet som skapte trøbbel for demokratene under fjorårets valgkamp.

I mars 2015 sprakk nyheten som skapte hodebry for Clinton i lang tid, også gjennom fjorårets valgkamp: at hun som utenriksminister fra 2009 til 2013 utelukkende hadde brukt en privat e-postserver. Et klart regelbrudd, som har medført etterforskning og granskinger.

WikiLeaks kom så med gradvise drypp av informasjon de hadde fått tilgang på. Den angivelige russiske hackingen, var ikke å komme unna for demokratene.

Forfatteren beskriver hennes til enhver tid voksende angst og bekymring over e-post-tyveriene og informasjon fra demokratenes servere, samt den langsomme prosessen med å få hele oversikten over omfanget av hackingen og hvordan dette ville ramme enkeltpersoner.

Hun sammenlikner så med det å ha rotter i kjelleren:

- Du gjør tiltak for å bli kvitt dem, men det å vite at de er der eller har vært der, betyr at du aldri helt ville slått deg til ro med det.

Brazile skriver også at hun i fjor høst forsøkte å overtale deres republikanske motstandere til å gå sammen i en offisiell uttalelse hvor de fordømte russisk innblanding. Republikanerne skal ha ignorert alle meldingene og anropene fra henne.