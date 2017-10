Washington Post: Clinton-kampanjen finansierte den sjokkerende spionrapporten om Trump

(Dagbladet): Den sjokkerende etterretningsrapporten, som omhandlet Donald Trumps forhold til Russland, skapte store overskrifter i januar i år.

I rapporten hevdes det blant annet at Russland skal ha forsøkt å bestikke Trump, at han har blitt tilbudt gunstige eiendomsavtaler i forbindelse med fotball-VM i Russland i 2018 og at russiske myndigheter skal sitte på video av den påtroppende presidentens omgang med prostituerte.

Clinton-kampanjen finansierte

I utgangspunktet var rapporten betalt av Trumps republikanske motstandere i primærvalgkampen, som undersøkelser av en politisk motstander. Deretter skal demokrater som forsøkte å slå Trump i presidentvalget ha finansiert undersøkelsene.

Og nå hevder Washington Post og CNN at Hillary Clintons valgkampanje og Det demokratiske partiet var med på å finansiere undersøkelsene som ledet fra til den omstridte etterretningsrapporten.

De skriver at en advokat som representerte Clinton-kampanjen og partiet, Marc E. Elias i selskapet Perkins Coie, hyret inn det private selskapet Fusion GPS, som videre leide inn den pensjonerte, britiske spionen Christopher Steele.

Dette skjedde i april 2016. Før den tid skal Fusion GPS' undersøkelser av Trump ha vært finansiert av en så langt ikke navngitt republikaner under primærvalgene.

Gjennom advokatfirmaet skal Clinton-kampanjen og Demokratene ha finansiert Fusion GPS' undersøkelser fram til slutten av oktober, bare noen dager før valget.

Vanlig praksis

Fusion GPS ga sine rapporter til Elias. Hva og hvor mye Elias videreformidlet til Clinton-kampanjen og partiet, og hvem i disse organisasjonene som kjente til det Fusion GPS og Steele gjorde, er ikke kjent.

Hvor mye penger Clinton-kampanjen og partiet betalte til Fusion GPS er ikke kjent, men ifølge Washington Post skal de ha delt på utgiftene.

De to partene skal ikke på noen måte ha vært direkte involvert i Steeles aktivitet.

Ifølge personer med kjennskap til saken er det helt vanlig at politiske kampanjer bruker advokatfirmaer til å leie inn eksterne etterforskere.

Mannen som sto bak rapporten var altså den tidligere MI6-agenten Christopher Steele. Han startet opp det private etterretningsbyrået Orbis Business Intelligence Ltd.

Rapporten

Innholdet i spionrapporten kan nærmest deles i to deler. Den ene delen la grobunn for noen av de mest ekstreme anklagene mot Trump, som at han f.eks. betalte prostituerte for å tisse på en seng på et hotellrom i Moskva som tidligere var blitt brukt av Barack Obama.

Den andre delen av rapporten har blitt et element i etterforskningen av mulig bånd mellom Trump-kampanjen og Russland.

Flere av anklagene i rapporten er aldri blitt bekreftet, og noen av dem kommer neppe til å bli det heller.

Samtidig er det noen punkter som har vist seg å stemme.

- Lenge før offentligheten ble kjent med disse hendelsene, fortalte rapporten om flere elementer i Russland-operasjonen, blant annet cyberkampanjen, lekkede dokumenter om Hillary Clinton og møter mellom Paul Manafort (Trumps tidligere kampanjesjef, journ.anm.) og andre personer tilknyttet Trump, skrev CIA-veteran John Sipher i Slate.

Trump på sin side har konsekvent avvist påstandene i rapporten, mens FBI har bekreftet noe av innholdet.

Washington Post har tidligere skrevet at Steele har fått betalt av FBI i oktober 2016 betalte Steele for videre arbeid rundt Russland-undersøkelsene. Men da rapporten ble lekket og innholdet kritisert, besluttet FBI å avslutte samarbeidet med eks-spionen.

Trump anklaget FBI

I forrige uke anklaget Trump FBI for å ha medvirket til etterretningsrapporten.

- Ansatte i selskapet involvert i den diskrediterte og falske rapporten påberoper seg det femte grunnlovstillegget (retten til å ikke forklare seg). Hvem betalte for det, Russland, FBI eller demokratene (eller alle)?, skriver han.

Tweeten kom dagen etter at det ble kjent at direktører i Fusion GPS nekter å forklare seg for kongressen om sin rolle, blant annet for å unngå å inkriminere seg selv, men grunnleggeren av selskapet, Glenn Simpson, skal ha sittet i ti timer med Senatets justiskomité i august.

I helga kom Trump med en ny tweet i sakens anledning, der han krevde at Justisdepartementet eller FBI umiddelbart offentliggjør hvem som betalte for rapporten.

Officials behind the now discredited "Dossier" plead the Fifth. Justice Department and/or FBI should immediately release who paid for it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

Trump, som ikke har for vane å være vennlig stilt til Washington Posts skriverier, har så langt ikke kommentert de nye opplysningene, men har pressesekretær ved Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders.

«Den virkelige Russland-skandalen? Clinton-kampanjen betalte for den falske Russland-rapporten, så løy de om det og skjulte det».

The real Russia scandal? Clinton campaign paid for the fake Russia dossier, then lied about it & covered it up. https://t.co/kR8z2zsZ7Q — Sarah Sanders (@PressSec) October 25, 2017