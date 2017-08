Ytterligere to bekreftet omkommet i ekstremværet Harvey

De to mennene mistet livet i hver sin drukningsulykke.

En 33 år gammel mann mistet livet da han tok seg gjennom en sperring og kjørte bilen sin ut i et vannmagasin mandag. Vitner så at mannen forsøkte å kjøre i revers ut av vannet, men at bilen ble ført ut på dypere vann.

Den andre mannen druknet da han forsøkte å svømme over en oversvømt vei mandag. Vitner så at han ble trukket under i den sterke strømmen. Kroppen hans ble funnet i området dagen etter.

I Texas og deler av Louisiana førte Harvey tidligere denne uken til enorme nedbørsmengder som har gjort store skader. Natt til onsdag lokal tid nådde uværet igjen kysten, denne gangen vest for Cameron i delstaten Louisiana.

(NTB)