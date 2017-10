18-åringen reddet straffespark på Old Trafford. Så gikk det galt igjen

Manchester United - Benfica 2-0 (1-0)

(Dagbladet): For to uker siden debuterte den 18 år gamle tenåringskeeperen Mile Svilar for Benfica i Champions League mot selveste Manchester United. Det var definisjonen på en ilddåp.

Debuten ble et mareritt. Tjue minutter etter pause trakk Svilar et tilsynelatende ufarlig frispark fra Marcus Rashford inn i eget mål da han skulle fange ballen. Lærkula ble fanget, men ikke uten at Benfica-keeperen beveget seg på feil side av målstreken.

Den svenske forfatteren Carl Fredrik Backman skrev da denne selvoppfyllende profetien om de spesielle scene hvor Romelu Lukaku forsøkte å trøste sin 18 år gamle landsmann i Benfica-målet:

«Lukaku klemte Svilar. Så ham inn i øynene. Ingen av oss vet hva han sa, men alle vet hva han mente. 'Dette definerer deg ikke. Du er ikke ferdig. Det kommer en ny kamp. En ny sesong.' Det varte bare i et minutt eller så. Men det er dager hvor jeg sliter å forklare folk hvorfor jeg elsker sport så forbasket mye og dette var ikke en av dem.»

Reddet straffespark

Og helt riktig, det kom en ny kamp, på drømmenes teater Old Trafford i Manchester i kveld. Det var en perfekt arena for å få revansje. Mareritt kunne bli til drøm igjen.

15 minutter ut i bortekampen mot Manchester United fikk hjemmelaget straffespark mot portugiserne. Purunge Svilar sto klar på streken i et inderlig håp om å slå tilbake. Anthony Martial gjorde seg klar til å ta straffesparket. Så skjedde det: Øyeblikket som 18-åringen trengte.

Svilar reddet forsøket fra ellevemetersmerket. Revansjen var et faktum.

Den belgiske U19-landslagsspilleren ble like godt den yngste keeperen til å redde et straffespark i Champions League. Kontrastene kunne ikke vært større for keeperen som er født så seint som i 1999.

Nytt komisk baklengsmål

Men veien fra drøm til mareritt er fortsatt kort. Det fikk fotballverden et nytt bevis på i 1. omgangs siste ordinære spilleminutt. Selvfølgelig var Mile Svilar i hovedrollen også denne gang.

Nemanja Matic ladet kanonen fra 25 meter. Skuddet suste som en markkryper i stolpen og ut. Ballen gikk deretter i ryggen til Benficas tenåringskeeper og i mål. Selvmålet var ren og skjær uflaks, men nok en gang ble søkelyset rettet mot 18-åringen.

Lukaku kom dernest alene med keeper Svilar i kampens siste angrep, men belgieren var offensiv og god og reddet mesterlig. Likevel ble ikke meterne fra gressmatta og inn i garderoben så positivt ladet som den burde ha vært etter det komiske baklengsmålet.

Mile Svilar (18) stjal overskriftene igjen, på godt og vondt, men først og fremst med positivt fortegn i en imponerende forestilling av keepertalentet.

Se strafferedningen i videovinduet øverst og det uheldige baklengsmålet i videovinduet til høyre.

Ny straffe

Benfica var ikke ufarlige på Old Trafford de heller. Både Raul Jimenez og Diogo Goncalves kom til gigantsjanser. Førstnevntes skudd gikk i stolpen etter en stygg feil fra Eric Bailly i forkant, mens Goncalves' avslutning ble mesterlig reddet av David de Gea.

I stedet doblet hjemmelaget ledelsen. Kampuret viste 78 minutter da innbytter Marcus Rashford lekte seg litt med Benfica-forsvaret, før han ble lagt i bakken på ulovlig vis.

Etter litt diskusjon gikk til slutt Daley Blind fram for å ta straffesparket. Den rutinerte nederlenderen banket ballen midt på mål, mens Svilar kastet seg mot sitt venstre hjørnet. Dermed ledet Manchester United 2-0 på Old Trafford.

Da var det ingen tvil. De røde djevlene fortsetter å holde nullen på bestilling, mer enn noe annet lag i Europa. 12 poeng og 10-1 i målforskjell på fire kamper i Champions League-gruppespillet betyr at Manchester United har full kontroll på gruppeseieren.

Mourinho valgte å hvile Phil Jones og Antonio Valencia, som ikke var med i kveldens kamptropp. På benken ble andre nøkkelspillere som Ander Herrera, Marchus Rashford og Henrik Mkhitaryan plassert, før alle kom innpå i løpet av 2. omgang.

Nå venter Mourinhos gamleklubb Chelsea på Stamford Bridge kommende søndag. Fjorårets engelske ligamester har ikke vist seg fra sin beste side i høst og gikk på en stygg 0-3-smell borte mot Roma i kveld.