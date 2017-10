AaFKs mystiske kollaps: Fra verst til best til verst. - Vegrer meg for å gå på butikken

(Dagbladet): Gjennom sine mange sesonger i Tromsø og Start vet Ole Martin Årst (43) godt hvordan det er å kjempe med ryggen mot veggen med nedrykksspøkelset uhyggelig nærme.

Den tidligere landslagsspissen gleder seg over at gamleklubben Tromsø har klart å snu den vonde trenden med Morten Gamst Pedersen tilbake i storslag. Samtidig synes han synd på det utfordrer AaFK nå opplever.

- Det er fryktelig frustrerende å være i den situasjonen. Du føler deg udugelig og redd for å gå på butikken. Det er blytungt å gå rundt i byen å bli kritisert overalt. I slike perioder er det kanskje best å la kona ta handleturene, sier Årst til Dagbladet.

AaFK-kaptein Bjørn Helge Riise kjenner seg igjen i den forferdelige følelsen som Årst skisserer. Høsten har vært blytung.

- Jeg forstår hva han mener. Det har periodevis vært sånn for meg også, at jeg vegrer meg for å gå på butikken. Men først og fremst har jeg blitt møtt med en utrolig positivitet i byen. Noen er så klart misfornøyde, men vi har fått veldig mye støtte, sier Riise til Dagbladet.

Aalesund Fotballklubb startet sesongen forrykende og var med i medaljekampen fram til i sommer.

Etter 12 kamper uten seier er sunnmøringene nå nede på nedrykksplass og favoritter til å rykke ned sammen med Viking.

Kampprogrammet er knalltøft med Lillestrøm, Rosenborg, Sarpsborg 08 og Strømsgodset som gjenværende motstandere.

Ekstreme kontraster

I vår skrev Dagbladet om AaFKs fantastiske form som varte fra august 2016 og ut juni 2017. I denne perioden var Trond Fredriksens menn Norges nest beste lag etter Rosenborg og Eliteseriens aller beste bortelag.

Dagbladet la da fram denne formtabellen over en periode på 20 kamper:

Rosenborg - 41 poeng Aalesund - 40 poeng Brann - 38 poeng Sarpsborg 08 - 32 poeng

Etter fem poeng på de neste fire kampene og 5-1-seieren over Odd 25. juni, sa det imidlertid fullstendig stopp. På de tolv siste kampene har ikke AaFK vunnet én eneste gang. Fire av kampene har endt uavgjort, mens hele åtte er tapt.

Det kunne faktisk vært enda verre, for sunnmøringene har utliknet seint og sikret uavgjort i sluttminuttene i samtlige av disse kampene.

Både i 3-3-kampen hjemme mot Brann, 1-1 hjemme mot Viking og 1-1 hjemme mot Kristiansund, utliknet AaFK på overtid. I 1-1-kampen hjemme mot Stabæk kom ålesundernes utlikningsmål også like før slutt.

- Vi viser i hvert fall «spirit» og at vi aldri gir opp, sier AaFK-kaptein Riise til Dagbladet.

- Hvordan er det mulig å gå fra å være best til verst på så kort tid?

- Hadde jeg visst det, ville jeg gjort noe med det. I vår slapp vi til utrolig lite sjanser. Vi må gjenskape den gode strukturen som vi hadde.

Kollapsen

6-2-2 var borterekka til klubben etter at nederlandske Anton Joore ble assistentrener i AaFK i fjor høst og fram til i sommer. Det ga altså 20 poeng på de siste ti bortekampene. Det kunne selv ikke Rosenborg med borterekka 5-3-1 og 18 poeng matche dette i denne perioden.

AaFK var da Eliteseriens beste bortelag. Nå er de derimot desidert verst med seks strake bortetap etter dette. I den samme perioden har Rosenborg, om vi fortsatt holder på den sammenlikningen, faktisk vunnet samtlige seks bortekamper.

Altså: AaFK har gått fra rekka 6-2-2 på bortebane til 0-0-6. Rosenborg har gått fra 5-3-1 til 6-0-0. Kontrastene kunne ikke vært større.

Selv fortapte Viking knuser Aalesunds Fotballklubb etter at pila snudde på Sunnmøre med ni poeng på de siste 12 kampene for Viking. AaFK har bare tatt fire poeng i samme periode.

- Jeg tror Tromsø redder plassen, mens AaFK rykker ned, fordi Tromsø har en mye mer positiv formutvikling og god trend. AaFK virker skakkjørte, sier Ole Martin Årst til Dagbladet.

- Jeg har vært i liknende situasjoner selv. Det er fort gjort å bli trangsynt, og det virker som AaFK har gått i de klassiske fellene. Det er ekstremt vanskelig å snu, mener den tidligere landslagsspissen.

Hva har skjedd?

Lars Veldwijk scoret hat trick i 5-1-seieren over Odd i slutten av juni, før han dro til FC Groningen like etter. Selv om klubben ikke har vunnet etter at kraftspissen dro, blir det for enkelt å peke på dette som årsaken til forandlingen. Veldwijk startet sesongen forsiktig og scoret ikke mer enn fem mål på 16 kamper, til tross for hat tricket mot Odd.

Erstatteren Athanasios Papazoglou scoret på sin side tre mål på sine tre første kamper, men har ikke funnet veien til nettmaskene i de påfølgende fem oppgjørene.

Veldwijk var i vårsesongen god til å binde opp motstandernes forsvar og komplementerte toppscorer og spismakker Mustafa Abdellaoue på en god måte, i tillegg til at Edwin Gyasi ga den nødvendige x-faktoren fra kantposisjon.

Gyasi, som var en viktig del av AaFKs positive forvandling i 2016 og god også i vårsesongen, har vært ute av laget i deler av denne marerittperioden av utenomsportslige årsaker.

Dermed har to av de nederlandske profilene manglet. Det var den nederlandske revolusjonen som i stor grad forvandlet AaFK forrige høst med Gyasi i hovedrollen offensivt og nåværende Brann-stopper Vito Wormgoor som den viktige kjempen i midtforsvaret, samt Anton Joore som ny assistenttrener.

Årst råd til AaFK

Ole Martin Årst tror AaFK får en svært vanskelig jobb med å ta opp kampen med hans gamleklubb Tromsø i nedrykksstriden.

- Dette handler ikke om at Veldwijk har dratt, men mer om det mentale aspektet. De gangene jeg har vært med på et lag som har snudd slike tøffe perioder, har alltid spillergruppa stått bak treneren og blitt enige om plan. Det virker ikke som AaFK er der nå. Sett fra utsiden virker det ikke som at gruppa står samlet. De virker splittet, og det er misnøye mot taktiske disponeringer og liknende. Det er typisk sykdomstegn, sier Årst.

- Spillergruppene i Tromsø og Sogndal virker mer samlet. En god leder klarer å trykke på de rette knappene og samle gruppa til å kjempe mot et felles mål. En god lærer klarer å få de beste spillerne til å stå fram. Det mentale har ekstremt mye å si. Ferdighetene til AaFK-spillerne var jo gode nok i vår.

Riises svar

Bjørn Helge Riise er enig i det. Han er klokkeklar på at spillerne i AaFK står bak hovedtrener Trond Fredriksen og er enige om hvordan de skal snu motgangsperioden.

- Vi står alle bak treneren og filosofien vår. Det er viktig. Det med at jeg har ytret et ønske om å spille sentral midtbane, er fordi jeg personlig er tryggere der og mener jeg vil prestere bedre om jeg kan få kontinuitet i en bestemt rolle, sier Riise.

Forrige uke fortalte han Dagbladet at han vil spille sentral midtbane i stedet for å bli kastet rundt i alle mulige posisjoner.

- Men det stemmer ikke at jeg har sagt nei til å spille andre steder. Om Trond vil ha meg som keeper, så står jeg i mål. Jeg spiller der han vil, men tror jeg vil prestere best om jeg får kontinuitet i en rolle - og aller helst sentralt på midtbanen, presiserer lillebror Riise.

- Hvordan er stemningen i laget nå?

- Stemningen i laget er faktisk veldig bra. Kristiansund-kampen var et steg opp. Vi er klar for å trøkke til og slå Lillestrøm. Jeg er ganske sikker på at vi skal redde plassen. Vi er et lag som aldri gir opp.

Aalesunds angivelige ønske om å hente inn Tom Nordlie i sesongavslutningen, som Eurosport skrev mandag, kom overraskende på hans tidligere elev i Lillestrøm, Bjørn Helge Riise.

- Jeg har mye kontakt med Tom Nordlie, men jeg visste ikke at han var aktuell her. Uansett tror jeg det er begrenset hvor mye man kan utrette når det er fire kamper igjen. Styret har kommet fram til at det beste er å fortsette med den gruppa vi har, så er det opp til oss å bevise at vi er rett menn til å redde plassen, sier Riise til Dagbladet.