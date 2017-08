Adegbenro har tatt Rosenborg-miljøet med storm

AMSTERDAM (Dagbladet): Samuel Adegbenro (21) har på rekordtid skaffet seg høy status i Rosenborg. Skulle 1-0-scoringen mot Ajax bidra til å sende laget til gruppespillet i Europa League, vil prislappen være tilbakebetalt på et blunk.

Den tidligere Viking-vingen hadde vært i Rosenborg i 48 timer før han slo til torsdag. Nå har han ytterligere fem dager på å lære klubben å kjenne. Torsdag kommer et desperat Ajax til Lerkendal for å ta igjen forspranget. Det ulmer i storklubben.

- Samuel fikk en drømmestart, sier Stig Inge Bjørnebye til Dagbladet.

- For alle som kommer til en ny klubb er det viktig å få en god start. Men det er kanskje spesielt viktig for ham. Han er fortsatt ung og har sikkert tilpasninger å gjøre til ny kultur og den type ting.

Rosenborg har kvaliteter i laget. Det er det ingen som bestrider. Men den herlig befriende villmannen i angrep har vært et savn. Adegbenros scoring på Amsterdam Arena var uten nøling, det oste klasse.

- Hva skal jeg si: Det var skrevet i skyene, bemerker Bjørnebye med et smil.

Seks mål

Adegbenro er 21-åringen som kom fra Kwara United i Nigeria til Viking i 2015. Denne sesongen har han scoret seks seriemål.

For alle som følger fotball har det vært lett å se en spiller i utvikling. Og er du en ung spiller - i utvikling - gjør du deg attraktiv for andre klubber.

- Det vil være unaturlig for Rosenborg ikke å være våkne på alle som utvikler seg til et spennende nivå i Eliteserien. Vi har plikt til å følge med på hvem som tar steg, og hvem som ser ut til å ha et ekstra nivå inne, påpeker Bjørnebye.

- Deretter må vi vurdere om spilleren kan hjelpe oss til å ta det neste nivået. Og neste nivå for Rosenborg er ute i Europa. Vi jobber med det perspektivet hele veien.

Tar steg

Han er ikke i tvil om at Rosenborg tar steg.

- Det ser ut til at vi lærer litt og litt. Jeg synes det likner på oppbyggingen til forrige Rosenborg-epoke. Ja, vi går på noen smeller. Og ja, det blir gjort dumme valg i avgjørende situasjoner. Men vi lærer til neste gang. Ingenting av dette er gjort over natta. Du ser at det er små marginer. Vi kunne ledet til pause mot Ajax. Og vi kunne ligget under.

Bjørnebye fortsetter:

- Å skylde på marginer går ikke. På dette nivået her jobber du for å få marginer. Det er det som er forskjellen. Mot Celtic, i kvalifiseringen til Champions League, var det en eller annen misnøye etter bortekampen. Vi manglet et mål. Mot Ajax gikk vi for et bortemål. At vi kom hit - og tok læring fra forrige gang - er imponerende.

Forhåpninger

- Tungen på vektskåla ble Adegbenro. Var det vanskelig å få ham til Rosenborg?

- Ja, det var vanskelig for begge parter. Det går på prinsippet om at klubbene i Norge som har spillere som er interessante for oss, også er interessante for klubber i utlandet. Viking hadde forhåpninger om at de skulle få 1,5 til 2 millioner euro (13-18 millioner kroner). Det kan ikke vi betale, til tross for at mediene tror det er det vi har betalt. Vår sjanse var å komme inn i sluttfasen. Dialogen var god. Og vi liker å spille med åpne kort.

- En fantastisk følelse, sier Adegbenro selv.

Men keeper André Hansen advarer alle som tror at Rosenborg er videre:

- Se på resultatene til norske lag de siste 20 åra. Dette blir ingen «walk in the park».