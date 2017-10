Aksel Lund Svindal fikk fram smilet hos Lindsey Vonn med småfrekk melding: - Litt humor må vi ha

SÖLDEN (Dagbladet): Lørdag og søndag åpner alpinsirkuset verdenscupen med det tradisjonelle høstrennet i østerrikske Sölden.

I forkant av rennene samler sponsorene tradisjon tro alle stjernene til en felles kick off i dagene før.

Head-sjefen Johan Eliasch presenterte det han mener er tidenes sterkeste verdenscuplag, og inn kom noen av alpinsportens aller største navn.

Deriblant Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Ragnhild Mowinckel og en skokk internasjonale stjerner.

Fleipet med Vonn

Og da amerikanske Lindsey Vonn kom ned til bordet der Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud skulle stå, lurte hun på om hun også hadde plass ved bordet.

- Er vi sammen?, spurte hun Svindal, som ikke kunne dy seg:

- Ja, det hadde vært hyggelig, sa han og fikk fram smilet hos Vonn.

- Ja, det var jo kødd, da. Vi må jo ha litt humor, sier Lund Svindal til Dagbladet om situasjonen som skapte latter på pressekonferansen.

Svindal skal ikke kjøre storslalåm-rennet søndag på grunn av kneskaden han pådro seg da han falt i Kitzbühel i januar 2016. Nordmannen venter til fartsrennene begynner i Nord-Amerika i slutten av november før han gjør enda et comeback i alpinbakkene.

Så slipper han bremsen fullstendig utover sesongen.

- Det er en nedtur om jeg må stå over noen, så planen er å kjøre alt, sier Svindal til Dagbladet.

- En ting er å måtte stå over, en annen ting er hva som er lurt?

- Ja, men jeg kan ikke planlegge for det nå. Det er en skikkelig kjip situasjon som er en plan B hvis jeg må stå over noe.

Skal på pallen

Den opprinnelige planen var å være klar for renn forrige sesong. Det endte med fire rennstarter, riktignok tre pallplasser, og så nok en pause da kneet ikke tålte skikjøringa.

Også i sommer har han vært nødt til å bremse treninga innimellom for å roe ned knesmertene.

Han er fortsatt ikke hundre prosent.

- Nei, jeg er ikke hundre prosent fit, men jeg er hundre prosent fit nok til å kunne kjøre alle rennene. Kneet vil alltid være et problem, men jeg håper problemet ikke er større enn at jeg kan kjøre hele world cup-sesongen og OL, og samtidig ha et realistisk håp om å være med og kjempe om pallplasseringer, sier Svindal.

Selv om oppkjøringa ikke har vært perfekt, ligger han to måneder foran fjoråret når det gjelder hva han kan og ikke kan gjøre i treningsarbeidet.

Det i seg selv gjør Lund Svindal optimist på egne vegne.

- Jeg tror jeg skal klare å henge med. Jeg får trent nesten like mye som det Alex (Aamodt Kilde) og Kjetil (Jansrud) får gjort, og så har jeg litt mer erfaring. Så håper jeg at de to tingene skal gjøre at jeg klarer å slå de gutta, sier han.

- Så du stoler på erfaringen nå, altså?

- Ja, det er enten det eller å gi opp. Og det blir ikke det siste, ler han, før han legger til:

- Nå fleiper jeg litt, for det er ikke sånn at jeg tror erfaring er nok i seg selv. Men selv om jeg får trent litt mindre enn Alex og Kjetil noen dager, så kan jeg jo ikke tro at jeg ikke har sjans. Da kan jeg like gjerne bli hjemme.