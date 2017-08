Alpinstjerne mister verdenscupåpningen

Østerrikeren har vunnet verdenscupen sammenlagt seks ganger takket være sin dominans i de tekniske disiplinene. Bruddskaden han pådro seg under trening torsdag gjør at 28-åringen helt sikkert mister åpningsrennet i storslalåm i Sölden 29. oktober, og slalåmrennet i Levi 12. november kommer også for tidlig.

Det sa hans lege Gerhard Oberthaler fredag.

- Bruddet var pent, men han må regne med at det går 12-15 uker før han kan konkurrere. Han må ikke gjenoppta skitreningen for tidlig. Etter seks uker i gips må han først sykle mye for å trene opp styrken igjen, påpekte legen.

Hirscher skadet seg da han falt under sin første treningsdag på snø torsdag. Han må altså gå med gips på venstrebeinet i seks uker, men bruddet er slik at han slipper operasjon.

- Vi kunne ha operert ham, men han valgte selv å avstå fra det. Han ville ikke at vi skulle operere inn en skinne, sa Oberthaler, som la inn at Hirscher fryktet at en slik skinne ville føre til ubehag under kjøring.

Skaden kommer uansett ubeleilig et halvt år før OL i Pyeongchang. Tross sin store dominans i alpinløypene har Hirscher fortsatt til gode å vinne et OL-gull.

NTB