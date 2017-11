Arsenal-legende om Tottenham: - Skremmende

Tottenham - Real Madrid 3-1 (1-0)

(FourFourTwo): Tottenham vil nok ikke glemme gårsdagens knusende seier over Real Madrid med det første. For selv om det spanske storlaget har slitt litt i det siste, er klubben fortsatt kongen av Europa.

Men i går var det Tottenham-gutta som var konger av Europa.

Zinedine Zidanes mannskap ble rett og slett noen nummer for små for et sultent Spurs, som med 3-1-seieren allerede er videre til åttedelsfinalen.

Real Madrid ble påført sitt første tap i gruppespillet i Champions League siden oktober 2012. Dermed ble en rekke på 30 ubeseirede kamper brutt på Wembley. Ikke siden november 2008 hadde Real Madrid tapt med to mål i gruppespillet (0-2 mot Juventus).

Arsenal-legende Ian Wright klarte ikke å holde tilbake følelsene, da han snakket om Spurs på BBC Radio 5 etter kampen. Han frykter det London-klubben er i ferd med å få fram.

- Jeg har alltid vært redd for Tottenhams framdrift. For det har vært ventet. Siden Pochettino kom hit, har det vært en stødig stigning, og det eneste du føler kan holde Tottenham tilbake er: «Vil Daniel Levy betale spillerne det som skal til for å holde dem der?» Det er det det handler om. For dette er en fantastisk manager, med fantastiske, unge, ambisiøse spillere sier Wright.

- De er ikke noen døgnfluer, de ser ut som «the real deal». Kveldens resultat mot Real Madrid, de knuste dem, de knuste dem. Og dette er et lag som har mye mer å gi. Og som Arsenal-fan er det skremmende å sitte her og se på framgangen, det er det virkelig. Og det handler også om sjalusi, sier Wright.

Wright spilte sju sesonger i Arsenal fra 1991 til 1998. Det sitter nok langt inne for mange Arsenal-supportere å innrømme at Spurs på sitt beste ser fryktinngytende ut.

Blant de beste

Tottenham-manager Mauricio Pochettino var selvfølgelig en fornøyd mann etter gårsdagens forestilling.

- Vi er ikke bare blant de beste i England, men i Europa, sier Pochettino til BBC.

- Det vi nå må gjøre er å ta neste steg og det er å vinne ting. Vi er fornøyde, men det betyr ikke noe dersom vi ikke vinner noe, sier Spurs-manageren videre.

Argentineren forteller at gruppa har begynt å tro på kvaliteten og potensialet de besitter. Og det er en advarsel til resten av Europa.

- En slik seier har konsekvenser med tanke på å gjøre oss mer synlige. Det er noe alle i Europa vil ha lagt merke til, sier Pochettino om seieren.

Store overskrifter

Engelske medier tok selvfølgelig i bruk mange superlativer for å beskrive gårsdagens maktdemonstrasjon på Wembley:

«Det var en kveld som vil leve lenge i minnet til nord-londonerne, som utklasset og utspilte den regjerende Europa-mesteren», skriver The Independent.

«Et ødeleggende Tottenham oppdager smak for suksess mot Real Madrid», skriver The Times.

«Tottenhams engelske kjerne satte Real Madrid i skyggen», skriver The Guardian.

«De ydmyket Europa-mesteren, som har vunnet to år på rad, og selv om dette bare var en gruppespillkamp, vil minnet leve videre i mange, mange år framover», skriver The Telegraph.

«Fantastiske Spurs ødelegger Real», skriver Sky Sports.

Alli tilbake

En av dem som var toneangivende i går var Dele Alli, som ble kampens store spiller med to scoringer. Han var tilbake med brask og bram etter suspensjonen som holdt ham utenfor de tre første kampene i Champions League.

- Det var selvfølgelig en god følelse, men vi visste vi ville ha en sjanse dersom vi var solide bakover. Jeg gleder meg over de to scoringene, men det viktigste var at det var et fantastisk resultat i dag, sier Alli til Spurs TV.

Nå ønsker han å bruke denne kampen som motivasjon til å bygge videre på Tottenham-prosjektet.

- Du ønsker å være i Champions League og spille mot lag som Real Madrid og Barcelona og det er viktig at vi ikke bare konkurrerer, men vinner. Vi har hele tiden sagt at vi føler vi er et topplag og kvelder som dette viser at vi er det, sier Alli.

Champions League: Tottenham (England) – Real Madrid (Spania) 3-1 (1-0) Mål: 1-0 Dele Alli (27), 2-0 Alli (56), 3-0 Christian Eriksen (65), 3-1 Cristiano Ronaldo (80). 83.782 tilskuere. (NTB) Tottenham 4 3 1 0 10 - 3 10 Real Madrid 4 2 1 1 8 - 5 7 Borussia Dortmund 4 0 2 2 4 - 8 2 APOEL Nikosia 4 0 2 2 2 - 8 2