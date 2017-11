Atlético har vært i to av de fire siste Champions League-finalene. I de to øvrige sesongene har spanjolene tatt seg til en semifinale og en kvartfinale. Diego Simeones menn har med andre ord vært et lag å regne med i europatoppen.

I høst har derimot mye gått på tverke. Atletico stå med kun tre poeng etter fire av seks kamper i gruppespillet. Tirsdag ble det nok en uavgjort (1-1) mot aserbajdsjanske Qarabag.

Det betyr at Atlético ikke lenger har mesterligaskjebnen i egne hender. Om Chelsea og Roma tar hver sin seier mot Qarabag senere i høst, er Atlético ute uansett om laget selv vinner sine gjenværende kamper.

Erfaring

Gabi depper over tanken om spill i europaligaen. Det blir realiteten over nyttår om Atlético blir værende på tredjeplassen når gruppespillet er over.

– I dag vil jeg si at europaligaen er noe dritt, sa kapteinen etter tirsdagens kamp.

Han var rask med å legge til at den nest gjeveste europacupen tidligere har gitt ham mye. Atlético vant turneringen i 2009 og 2012.

– Hvis vi må spille den, skal vi gå for å vinne den.

Costa på vent

Først i januar får Atlético Madrid glede av Diego Costa. Kraftspissen ble tidligere i høst hentet tilbake til klubben fra Chelsea, men en overgangsnekt førte til at han først kan spille i januar.

– Vi må begynne å vinne. Diego kan ikke hjelpe oss nå. Hvis vi fortsetter som dette, vil ikke Diegos ankomst være til nytte i det hele tatt, sa Gabi.

I La Liga ligger Atlético bedre an. Der har ikke klubben tapt en eneste kamp i høst. Fasiten er fem seirer og fem uavgjort. Det holder til en fjerdeplass, åtte poeng bak serieleder Barcelona.

(NTB)

