Avis: Loberto trekker seg som FFK-trener

Loberto skal ha trukket seg som trener i forbindelse med fredagens trening. Han skal ikke ha følt at han hadde tillit i spillergruppen, og tok konsekvensene av det. Det bekrefter flere kilder til avisen.

Loberto har kun ført laget til fire seire på 28 seriekamper denne sesongen.

FFK ligger utsatt til i 1. divisjon med 23 poeng. Per dags dato ligger klubben på kvalifiseringsplass, to poeng foran Elverum og Arendal på de to siste plassene.

Det gjenstår to kamper av serien. Søndag møter FFK Tromsdalen borte før de avslutter serien hjemme mot opprykksjagende Sandnes-Ulf. Det beste FFK kan håpe på er å spille kvalifisering for å beholde plassen i den nest øverste divisjonen.

(NTB)