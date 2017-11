Avkledde russere ødela Rosenborg-festen i siste sekund: - Brutalt

Rosenborg - Zenit St. Petersburg 1-1 (0-0)

(Dagbladet): Den norsk-russiske idrettskrigen forflyttet seg fra skisporet til gressmatta på Lerkendal denne torsdagskvelden da Rosenborg fikk besøk av gigantklubben Zenit St. Petersburg, som trenes av selveste Roberto Mancini.

Livstidsutestengelsen av langrennsløperne Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov har preget det russiske nyhetsbildet det siste døgnet, hvor russerne blant annet har viet stor oppmerksomhet til de norske reaksjonene, deriblant Rosenborg-supporter Petter Northug.

I kveld fikk Northug se favorittlaget gi russisk idrett en ny støkk - denne gang i flomlyset foran et fullsatt Lerkendal. Nicklas Bendtner satte iskaldt og helt fortjent inn 1-0 fra straffemerket på Kjetil Rekdal-vis etter 55 minutter.

Zenits tilhengere kledde bokstavelig talt av seg i sluttminuttene og heiet fram gjestene i bar overkropp fra bortesvingen. På overtid fikk de omsider noe å juble for da storscorer Aleksandr Kokorin utliknet til 1-1 i siste sekund.

Sammen med halvnakne russiske fans jublet gjestene hemningsløst. Rosenborg-festen var spolert.

- Det er brutalt, sier Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal.

- Vi burde ha vunnet denne kampen, men på dette nivået blir man straffet om man ikke forsvarer seg optimalt, supplerer Bendtner til samme kanal.

Nr. 17 i Europa

Kåre Ingebrigtsens menn noterte seg likevel for en ny sterk prestasjon i Europa League mot et lag som på papiret er enda bedre enn Ajax, som RBK sendte ut av turneringen tidligere i høst.

Ifølge UEFA-rankingen, som Real Madrid topper, er nemlig Zenit St. Petersburg Europas 17. beste klubblag. Det russiske storlaget er rangert like bak Manchester United og Chelsea og foran storklubber som blant annet Monaco, Tottenham, Roma, Liverpool og Valencia.

Det så imidlertid ikke slik ut mot Rosenborg, nr. 143 på samme ranking, i kveld. Zenit var mestscorende i Europa League-gruppespillet før de slet stort i 1-1-kampen på Lerkendal i kveld.

Før pause var Rosenborg nærmere scoring på Lerkendal enn gjestene fra Russland. På overtid av 1. omgang burde trønderne ha scoret, da Samuel Adegbenro holdt på å bli felt alene med keeper, men Pål André Helland tok over lærkula.

Kantspilleren kunne ha skutt, men valgte å forsøke å finne Nicklas Bendtner foran kassa, men pasningen kom aldri helt fram, og gigantsjansen gikk til spille. Dermed var utgangspunktet fortsatt 0-0 til pause.

Fortjent ledelse

Etter hvilen skapte Bendtner og Helland en ny kjempesjanse, men både danskens skudd og returen fra Helland ble mirakuløst stoppet på målstreken til russerne.

I det påfølgende angrepet fikk imidlertid trønderne straffe etter at Samuel Adegbenro ble revet ned. Denne gang gjorde Bendtner alt rett. Fra straffemerket var dansken iskald da han la ballen i hjørnet på en måte som selv Eurosport-kommentator og straffeekspert Kjetil Rekdal applauderte.

- Når du setter et straffespark så presist i hjørnet, blir det mål uansett hvor god keeper er, konkluderte Rekdal.

Straffesparket minnet mye om det legendariske treffet som Rekdal selv hadde fra ellevemetersmerket mot Brasil i VM i 1998.

Målrik gruppe

Ingen lag scorer flere mål i Europa League enn Rosenborgs gruppemotstandere Real Sociedad og Zenit St. Petersburg, mens ingen lag har flere baklengs enn RBKs tredje gruppemotstander FK Vardar Skopje.

Det betyr at Rosenborgs Europa League-gruppe er den mest målrike og har hittil vært den mest ujevne. Real Sociedad og Zenit har vært en i en egen klasse hittil, men i dag meldte Rosenborg seg delvis på i kampen om avansement med 1-1 hjemme mot Zenit. Trønderne viser at de er klare for å gi storlagene kamp.

RBKs toppscorer Nicklas Bendtner er en av dem som har hatt flest skuddforsøk i årets Europa League, i et stjernespekket selskap sammen med spisser som Olivier Giroud, Mario Balotelli, Ciro Immobile, Theo Walcott og Sergio Canales.

I dag hadde RBK-spissen flere nye og gode skuddforsøk. Etter mye stang ut innledningsvis, fikk Bendtner til slutt uttelling da han iskaldt satte inn 1-0 fra straffemerket. Akkurat som i hjemmeseieren mot Vardar Skopje spilte dansken en avgjørende rolle for Rosenborg.

Trønderne hadde flere muligheter til å øke til 2-0 og drepe kampen, men i stedet utliknet Zenit tre minutter på overtid. RBK mistet to viktige poeng og kan nå maksimalt komme opp i ti poeng, om de vinner de to siste kampene. Dermed må Real Sociedad, som nå har ni poeng, tape sine to gjenværende kamper om trønderne skal ta seg videre.