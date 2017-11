AVSLØRT: Legkovs fall er et pinlig nederlag for Putin

DE russiske bortforklaringene etter livstidsdommen mot Alexander Legkov er forlengst i gang. Men uansett hvilket nettsted eller TV-kanal du velger for å få med deg utviklingen i den viktigste sportsnyheten på lenge, blir faktum stående:

Dette er et pinlig nederlag for Russlands eneveldige president Vladimir Putin.

For denne dommen gjelder Putins egen gutt i Putins eget vinter-OL, og det på paradedistansen i russernes nasjonalidrett.

De siste årene har det vært en kø av avslørte russere i de fleste idretter, men det får så være. Verre enn Alexander Legkovs totale olympiske fall kunne ikke russernes sportsære blitt rammet.

FOR regimets gullgutt fikk lenge før Sotsji-OL drive sin satsing akkurat som han ville. Da han som første langrennsstjerne ønsket å satse utenfor landslaget med et privat opplegg i Vest-Europa, sørget de russiske sportsmyndighetene for at dette ble finansiert.

Det var ikke tilfeldig at et portrettet av Alexander Legkov hang på kontorveggen hos sportsminister Vitaly Mutko; det nasjonale juksets høyeste beskytter. Lite ble spart på de russiske langrennsløpernes oppladning fram mot vinterlekene på hjemmebane.

Heller ikke på svindelen.

SELVE bakgrunnen for hele den statlige dopmanipuleringen var jo nederlagene i langrenn under Vancouver-OL 2010. Der ble Russland bare nummer 11 i nasjonalkampen etter vanligvis langt svakere land som Sør-Korea og Sverige.

Mye av årsaken lå i kollapsen i langrenn. Her er Russland egentlig størst i verden både når det gjelder antall løpere og satsing, men denne gangen ble det bare fire medaljer. Samtlige i sprint.

Med et kvinnelag som allerede var ødelagt av en lang dophistorie, lå hele forventningspresset på gutta. Normalt sterke distanseløpere som Alexander Legkov og Maxim Vylegzjanin nådde imidlertid ikke opp. Legkov ble nummer fire på 30km og Vylegzjanin nummer åtte på 5-mila.

DEN miseren måtte ikke skje igjen foran hjemmepublikummet, men fire år er svært kort tid for å skape garantert suksess i internasjonal toppidrett. Det var derfor de russiske sportsmyndighetene bestemte seg for å ta en snarvei gjennom et eget dopprogram, manipulerte prøver på nær tusen utøvere i de fleste idretter og til slutt det banale musehullet i dopinglaboratoriet i Sotsji.

Alexander Legkov ble ifølge avsløringene i McLaren-rapportene en av mange deltakere i denne statlige svindelen, men han var adskillig mer enn et nummer i rekken.

Han var den spesielt utvalgte.

DET var derfor sportsminister Vitaly Mutko geleidet Vladimir Putin inn på ærestribunen for å se 5-mila den nest siste OL-dagen. Lekene var da allerede sikret suksess. Arrangementet var godt, publikum fornøyd og Russland i ferd med å bli beste nasjon. Et poeng som Putin selv behendig tonet ned i all rosen over to fine olympiske uker.

Den beskjedenheten var bare kledelig idet de tre russere Alexander Legkov, Maxim Vylegzjanin og Ilia Chernousov sprang i stykker tetgruppa opp den voldsomme bakken inn mot skistadion slik at bare Martin Johnsrud Sundby hadde krefter til å følge.

Inne på arenaen ble nordmannen som ventet spurtet ned. Tredobbelt russisk på OLs store øvelse. Større kunne det ikke bli.

SÅ kan det knapt bli pinligere når denne triumfen nå er blitt avslørt som svindel. Legkovs prøveglass fra 5-mila var manipulert. Innholdet var byttet ut; muligens for å skjule at han kort tid før løpet hadde brukt den samme dopblandingen som har felt russer etter russer i retestingen av prøvene fra sommer-OL i London 2012.

Foreløpig er imidlertid forklaringene på den olympiske livstidsdommen mot Alexander Legkov høyst uklare. Da Idrettens Voldgiftsdomstol (CAS) for en stund siden besluttet å oppheve utestengelsen av ham i påvente av at det internasjonale skiforbundet (FIS) gikk til en eventuell rettssak på grunnlag av avsløringene i McLaren-rapportene, var dommerne helt tydelige på at Legkov bærer en personlig skyld for svindelen.

Det gjør at FIS nå følger opp beslutningen fra IOC, og stopper russerenes skikarriere for godt. Men det er uvisst hvorvidt denne personlige straffen vil bety noe avgjørende i spørsmålet om hele Russland også skal utestenges fra OL.

SEINEST før helgen understreket IOC-ledelsen at det ikke var mulig å mene noe fornuftig om denne utestengelsen før McLaren-rapportene var ytterligere dokumentert gjennom de to kommisjonene den olympiske bevegelsen selv har satt i gang for å gi et svar.

Det argumentet har tilsynelatende tapt seg gjennom dagens nyhet om IOCs egen livstidsdom mot Alexander Legkov, men her gjenstår en begrunnelse fra den olympiske bevegelsen. Selve nyheten er basert på lekkasjer gjennom det russiske telegrambyrået TASS og bare bekreftet av Legkovs advokater.

Muligens har den lekkasjen skjedd for å gi de russiske myndighetene fordelen av å ha initiativet, men realiteten er det altså vanskelig å komme fra.

Putins egen OL-favoritt har falt, og det er både nitrist og pinlig.

-.