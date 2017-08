- Barcelona har gitt opp Coutinho

(FourFourTwo): Det er få journalister som har like stor anerkjennelse i fotballen som spanske Guillem Balague. Nå melder han at Barcelona har avsluttet interessen for Liverpools Philippe Coutinho.

«Barcelona har måttet gi opp Coutinho, så hovedmålene nå er Seri, Dembélé.. og Di Maria», skriver Balague på Twitter.

Det dreier seg altså om Borussia Dortmund-angriper Ousmane Dembélé, Nices midtbanespiller Jean Michäel Seri og PSGs Angel Di Maria.

Nytt bud

Barcelona la inn et tredje bud på Liverpool fredag som skal ha vært på rundt 113 millioner pund (ca 1,2 milliarder norske kroner). Liverpool avslo budet umiddelbart, og ifølge Balague og Sky Sports kom spanjolene da med et spesielt ultimatum:

«Godta budet innen søndag klokka 19, eller så trekker vi det tilbake».

Lokalavisa Liverpool Echo kaller det for et «bisart ultimatum» dersom det skulle stemme.

Det kan virke som katalanerne håper at Liverpool får kalde føtter og vil godta det siste budet. Balague tror imidlertid ikke taktikken fra spanjolene vil ha den effekten de håper på.

- Jeg tror ikke Liverpool har noen intensjoner om å svare på den mailen fra Barcelona, noe som i teorien betyr at det er slutten på det, sier Balague.

- Det er slutten på historien om Coutinho til Barcelona. Du vet aldri i fotball selvfølgelig, men dersom Barcelona holder ordet sitt, så vil de trekke tilbake budet i kveld fordi Liverpool ikke har noen intensjoner om å selge, skriver Balague.

Høyeste prioritet

Liverpool har hele tiden stått fast på at de ikke ønsker å selge sin brasilianske juvel. Likevel er fortsatt ikke spanske og katalanske medier like sikre som Balague. Spanske Sport skriverblant annet følgende:

«Philippe Coutinho er fortsatt ikke en Barcelona-spiller, men klubben og Liverpool-spilleren er fortsatt veldig overbeviste om at det vil bli en avtale. Barcelona har fortalt spillerens representanter at overgangen fortsatt har høyest prioritet», skriver avisa, som også hevder at det har vært møter mellom klubbene.

De mener at Liverpools Champions League-kvalik mot Hoffenheim onsdag er grunnen til at overgangen drøyer.