Belgier overrasket i vueltaen

(procycling.no): Langs middelhavskysten ble det en smånervøs andre etappe av Vuelta a España. Fra starten i Nimes og sørvestover mot målbyen Gruissan kom det vind fra fastlandet og det var fare for viftekjøring på store deler av etappen.

Sindevinden skulle imidlertid ikke spille en avgjørende rolle før på de siste to kilometerne. Sidevindsvante QuickStep-Floors satte fart etter en rundkjøring, hvor man endret retning og skapte kaos i feltet.

Det belgiske laget fikk med seg tre ryttere i en gruppe på omtrent 15 mann, mens flere små grupper hadde dannet se bakover. Under kilometersmerket gikk Yves Lampaert avgårde fra frontgruppen. Bak ham brukte de et par hundre meter på å få organisert seg og luken skulle holde hele veien. Like bak ham sikret også lagkamerat Matteo Trentin en strålende dobbeltseier til laget.

- Akkurat nå så forstår jeg det ikke. Jeg vet ikke hva som skjer, det er helt sinnsykt for meg, fortalte en euforisk Lampaert i seiersintervjuet etter målgang.

(artikkelen fortsetter under)

Tidstap for flere favoritter

I QuickSteps matkdemonstrasjon ble det også tidstap for flere av sammenlagtfavorittene. Best ut av det kom Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), som kom seg med i Lampaerts gruppe.

Esteban Chaves (Orica-Scott) klarte også å begrense tidstapet godt og krysset målstreken bare fem sekunder senere.

I neste gruppe, tre sekunder senere, fulgte Chris Froome (Team Sky), Fabio Aru (Astana), Rafal Majka (Bora-hansgrohe), Adam Yates (Orica-Scott), Domenico Pozzovivo (AG2R) og Wilco Kelderman (LottoNL-Jumbo).

For Alberto Contador (Trek-Segafredo), Warren Barguil (Team Sunweb), Tejay Van Garderen (BMC), Romain Bardet (AG2R), Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Louis Meintjes (UAE Team Emirates) og Simon Yates (Orica-Scott) ble det 13 sekunder i sekken.

Daniel Hoelgaard (FDJ) ble beste nordmann på 17. plass, mens Sven Erik Bystrøm (Katusha-Alpecin) krysset mål som nr. 24. For Odd Christian Eiking (FDJ) ble det en tyngre dag og askøyværingen tapte ett minutt og 58 sekunder.

Slik gikk det til:

Den 203.4 kilometer lange etappen startet i Nimes, hvor også gårsdagens innledende lagtempo ble avholdt, og hadde målgang i Gruissan, lengre sør mot grensen til Spania.

Trek-Segafredo var aktiv i front av hovedfeltet i starten av etappen, og sørget for at hverken brudd fikk gå eller at det skjedde noen splitter, for å beskytte Alberto Contador og John Degenkolb. Det gikk lang tid før vi fikk skikkelig action, men etter 130 kilometer på sykkelen ble det gitt gass og en mindre gruppe ble kjørt av. Det skulle imidlertid samle seg igjen snart, da det stoppet opp i front.

En velt med 60 kilometer til mål sørget for at Annas Ait El Abdia (UEA Team Emirates) og Javier Moreno (Bahrain-Merida) måtte stå av rittet.

Videre var det flere som yppet seg med små forsøk, men de store splittene kom ikke før Team Sky gav gass med åtte kilometer til mål, selv om det bare var små grupper som falt av på halen av feltet. Den avgjørende splitten skulle komme med 2,5 kilometer til mål, da QuickStep-Floors gav gass ut av en rundkjøring, etter en retningsendring. Her splittet det seg opp i flere grupper.

Yves Lampaert akselererte over en kul med en kilometer til mål og på klokt vis valgte Matteo Trentin i gi ham en luke, og det var alt lagkameraten trengte. Gruppen brukte et par hundre meter på å få summet seg og da var det for sent. Lampaert holdt akkurat unna og like bak sørget også Trentin for dobbelt opp.

Aqua Blue Sports Adam Blythe tok tredjeplassen.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!