Bendtner måtte i dopingkontroll mens RBK-bussen kjørte:- Jeg liker det ikke

Ajax - Rosenborg 0-1 (0-0)

AMSTERDAM (Dagbladet): Rosenborg sto for en bragd da Ajax ble slått 1-0 i går kveld. Det betyr at laget er ett skritt nærmere gruppespillet i Europa League.

Etterpå gikk glade trenere og spillere ut fra Amsterdam Arena og tok bussen tilbake til hotellet. Men to personer måtte drøye hjemreisen, Nicklas Bendtner og Birger Meling. De ble tatt inn til dopingkontroll.

- Jeg liker ikke dopingkontroller, det må jeg innrømme. Men det er en del av gamet, så du får ta det med, sier Bendtner til Dagbladet.

Lenge etter at lagkameratene hadde dratt, kom han ut i pressesonen på Amsterdam Arena. Klokka tikket mot midnatt.

- Dere venter vel ikke på meg? spurte han et par ventende journalister. Da svaret var «jo», ruslet han smilende over gulvet.

Hundre ganger

- Jeg har vært i dopingkontroller hundre ganger. Når du har spilt kamp, tar det lang tid, forteller Bendtner.

Dopingkontrollen betydde at han ikke kunne feire like lenge som lagkameratene i garderoben. Men for en kamp det ble. Og Bendtner er fornøyd. Det var derfor han kom til Rosenborg fra Nottingham Forest - for å spille kamper i Europa, på de store og mektige scenene.

- Det er en god følelse. Det viktigste er at vi kan bygge videre på dette resultatet. Vi spilte en god kamp. Vi var veldig disiplinerte. Og så fikk Samuel en drømmedebut, sier dansken.

Mannen han sikter til er matchvinner Samuel Adegbenro. Han kom inn drøye 20 minutter før slutt og avgjorde kampen, på sitt åttende touch i Rosenborg-trøya. Det skjedde bare to dager etter at venstrevingen kom fra Viking.

- Keeperen til Ajax tok en forhastet beslutning og gjorde målet åpent. Det var deilig å se at den gikk inn, sier Bendtner.

- Jeg var ikke nervøs, forteller nigerianeren selv.

- Jeg tenkte at jeg kanskje skulle chippe ballen. Men så åpnet målet seg. Det var en fantastisk følelse å score.

Vanskelig plass

Returkampen går i Trondheim torsdag.

- Vi har kanskje vært på en av de vanskeligste plassene i Europa og fått med oss et resultat. Det er et godt utgangspunkt før returkampen, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

- Men vi vet at vi bare er halvveis. Det er en tøff jobb som står igjen.

Ingebrigtsen mener Rosenborg fortjente seieren.

- Ja, i dag fortjente vi bortemålet. Vi gleder oss veldig, ikke minst fordi vi har jobbet hardt for det. Vi våget å spille fotball. Og vi skapte sjanser mot Ajax da vi var i etablert angrep. Hvis det var noen som fortjente å score, så var det oss. Derfor blir vi så utrolig glade når vi lykkes.

- Hvordan var taktikken?

- Taktikken var å forsvare seg godt når vi måtte. De første 20 minuttene er en viktig fase. Etter 60-70 minutter håpet og trodde vi at vi ville ha mer ork enn dem. Du skal aldri si at du vinner fortjent i Amsterdam. Men vi scoret mål.

- Fantastisk

- Og så ble han dere kjøpte denne uka matchvinner. Hva tenker du om det?

- Det var fantastisk for oss. Og det var fantastisk for Samuel. Han hadde en drøm om å spille på arenaer som dette. Så får han sjansen og scorer. Det er en strålende start på RBK-karrieren for Samuel.

- Det har svirret rykter om at han kostet 15 millioner kroner, og at han har sagt nei til tre ganger så høy lønn i Tyrkia. Hva kan du si om det?

- På generell basis kan jeg si at alle kjøpene vi gjør får høyere pris enn hva som er vanlig. Og når vi selger, så er det lavere pris enn vanlig. Men, klart: Vi betalte Viking godt. Viking fant ham, de utviklet ham - og de fortjener hver krone. Samuel har vært opptatt av å ta steg for steg. Nå følte han at Rosenborg var det rette steget.

Ingebrigtsen fortsetter:

- Han kommer til å tjene nok penger. Alt handler om å få ballast og erfaring til å stå i profflivet ute. Det er litt annerledes der enn i den norske dammen.

Rosenborg-spillerne reiser med charterfly til Trondheim klokka 13.00 i dag. Søndag venter Haugesund.

- Vi skal ha fullt fokus på den kampen. Men det vil sikkert snike seg inn noen tanker om kampen torsdag. Det er den største kampen, sier Bendtner, som ble tatt nærmere i øyesyn av Danmarks assistenttrener Jon Dahl Tomasson.

I praksis betyr dette at han i neste uke kan gå til Europa League med Rosenborg. Og han kan bli tatt ut på landslaget, to år etter at han spilte der sist.