Bildet sier alt om Chelseas problem: - De blir tatt på senga

(Dagbladet): Chelsea gikk på en real smell borte mot Roma i Champions League i går.

I etterkant var ikke ekspertene nådige. Øksa var kvesset, og Chelsea-hodene ble lagt fram for slakt.

- Jeg kan ikke tro det jeg ser. De blir fullstendig slaktet! Forsvarerne har vært sjokkerende! Dette er ikke det Chelsea-laget vi så forrige sesong, sier tidligere Everton- og Manchester United-spiller Phil Neville til BBC.

- Forsvaret ser ut som et skolelag hvor alle jager ballen, uttalte Mirror-journalisten John Cross.

Chelsea-manager Antonio Conte selv forsøkte seg på en litt mer nøktern analyse:

- Det er naturlig å bli bekymret når man slipper inn tre mål. Det betyr at noe ikke fungerer.

Hodeløse høns

Det er spesielt en episode som har gått sin seiersgang i sosiale medier etter gårsdagens kamp. Det skjedde på stillingen 3-0 til Roma. De italienske gladiatorene fikk en kontringsmulighet - og spilte ballen lynraskt i bakrom mot Dzeko.

Antonio Rüdiger , David Luiz og César Azpilicueta kom stormende etter den høyreiste bosnieren på (bokstavelig talt) rekke og rad, men etter en liten vending var trioen på vei i pølsebua. Dzeko trillet ballen videre til Diego Perotti - som nok følte seg overraskende alene inne i motstanderens 16-meter.



Ingen av de tre hadde fokus bak seg.

Det ble ikke mål, men er det egentlig greit på dette nivået?

Vi spør ekspertene:

- Det går fort, og er en kontring. Da blir forsvarsspill lettere pulverisert. Hvis det hadde skjedd i etablert forsvar hadde det vært forsvarsspill fra absolutt laveste hylle. Men her er det et intenst jag etter ball, og det å erobre ball er alltid prioritet nummer én. Derfor ser det mye dummere ut enn jeg mener det er. Selvsagt hadde en ideell fordeling vært å både jage ball og å følge truende løp, men de blir tatt på senga, sier Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås.

Viasats Rune Bratseth følger opp:

- Sånn er det alltid: Når du slipper inn tre mål så blir det et kritisk blikk på det som har skjedd. Det første målet så er det litt tilfeldigheter. På 2-0 har Rüdiger dårlig oversikt og slipper ballen forbi seg. Det gjør at Azpilcueta blir pasifisert. 3-0 er den groveste for meg. Alle tre stopperne er ute på samme oppdrag - og da mister man litt oversikt.

Bratseth fortsetter:

- De hadde gitt opp kampen litt, og da detter konsentrasjonen. Man kan jo hele tiden si at det ideelle er å være organisert hele tiden. Men noen ganger blir man tatt i ubalanse. Det er fryktelig lett å sitte og se på. Det kan man se selv når man har et «TV-blikk» ovenfra og ned. På baneplan ser man noe helt annet, og det er mye vanskeligere. Det er lett å være kritisk i godstolen, men å slippe inn seks mål på to kamper mot Roma er ikke godt nok.

Stor jobb

De regjerende seriemesterne Chelsea har hatt en trøblete start på sesongen. De ligger fortsatt an til å gå videre i Champions Lague og har «bare» ni poeng opp til serieleder Manchester City, men noe skurrer i London-klubben.

Forrige gang Chelsea vant ligaen - ble den påfølgende sesongen en katastrofe. Og nå har de startet under pari igjen. Det murrer blant fansen, og det kommer saker om at Antinios Conte dager i klubben kan være over for hver kamp som går.

Dette kommer altså under ett år etter at Conte ble hyllet for å legge om til tre midtstoppere og inspirerte flere klubber til å gjøre det samme.

- Så hva bør du gjøre framover, Rune Bratseth?

- Det viktigste er at de vet at de kan. Det handler om å være på. De må ha fokus og ikke slippe seg ned.

- Hvordan påvirker slike resultater spillerne?

- Du må erfare og lykkes for å ha selvtillit til kampene. Jeg kjente på det selv som spiller. Spiller du 2-3 kamper på rad hvor det var «passe», men du merker selv at det ikke fungerer begynner man umiddelbart å tvile. Hva er årsaken? Det tror jeg er sunt. For det er viktig å ikke bli arrogant og overmodig. Det kan fort skje også. Det er kanskje det som skjer litt nå i Chelsea? De ble seriemestere i fjor og «kan dette». Hvis alle spillerne slipper seg ned litt - da blir det sånne konsekvenser. Det sitter i den øverste etasjen.