Bitter etter debuten. Slik kan Ajax gjøre Dennis Johnsen til en superstjerne

(Dagbladet): Det norske stortalentet Dennis Tørset Johnsen (19) fikk i går kveld sin debut for førstelaget til selveste Ajax.

Trønderen er en del av den gylne 1998-årgangen sammen med Martin Ødegaard, Sander Berge, Rafik Zekhnini og Kristoffer Ajer, som alle spiser kirsebær med de store i solide klubber i Fotball-Europa.

I går dannet Johnsen en angrepstrio sammen med det danske supertalentet Kasper Dolberg (20) og det nederlandske vidunderet Justin Kluivert (18), sønn av eks Barcelona-spiss Patrick Kluivert, i en purung og svært lovende angrepsrekke.

Ajax vant cupkampen over De Dijk 4-1, uten at det i seg selv fikk fansen til å ta av. Men å se de unge talentene utfolde seg side om side, er noe nederlenderne elsker.

Nå er altså nordmannen Dennis Johnsen en av disse lovende unggutta som Ajax skal forsøke å dyrke fram.

Dolberg-planen

19-åringen ble i går kveld første nordmann til å spille for Ajax siden André Bergdølmo var en viktig brikke i forsvaret tidlig på 2000-tallet. Den tidligere norske landslagsbacken har stor tro på opplegget som Ajax lager rundt Johnsen.

- Jeg har ikke sett Dennis så mye, men han virker målrettet og spennende. Ajax er ekstremt gode på talent- og spillerutvikling. De hentet Kasper Dolberg, som aldri hadde spilt spiss, og dyrket ham rett inn i denne rollen. Ett år seinere sa de nei til et tilbud på 45 millioner euro, sier Bergdølmo til Dagbladet.

I stedet for å kjøpe etablerte verdensstjerner for milliardene de har tilgjengelig til spilleroverganger, hentet Ajax den uslepne norske juvelen fra Heerenveen i sommer, noe direktør Marc Overmars var svært godt fornøyd med.

- Ajax ser virkelig talenter, og når de ser noe i Dennis Johnsen, lover det veldig godt, mener tidligere Ajax- og Borussia Dortmund-spiller André Bergdølmo.

Johnsen markerte seg ikke veldig mye i debuten og var først og fremst frustrert over at han ikke benyttet muligheten til å score på første forsøk.

- Det var moro å debutere. Det gikk helt greit for min egen del, men jeg burde ha scoret på returen fra Kasper Dolbergs skudd, sier trønderen til Ajax-TV.

Sterke superlativer

Han trives i klubben og blir sett på som et meget spennende talent etter overgangen fra Heerenveen i sommer, da han forlot lagkompisene Martin Ødegaard og Morten Thorsby.

Etter debuten for Ajax' juniorlag ble han sammenliknet med navnebror Dennis Bergkamp, en av tidenes beste nederlandske spillere.

Den tidligere fotballspilleren, treneren og nåværende fotballanalytikeren Hans Kraay Jr. dro en parallell til Jesper Grønkjær og spådde en framtidig prislapp på uvirkelige 60 millioner euro.

- Johnsen har stor fart, er direkte i stilen og har en effektiv spillestil. Vi får nyte ham i to år her, fordi snart vil han forlate Ajax for rundt 60 millioner euro, uttalte Kraay Jr.

Ajax-filosofien

Overfor Dagbladet sier Bergdølmo at Kraay har høy troverdighet i Nederland, selv om denne spådommen virker helt ekstrem.

- Ajax må ha sett at Dennis Johnsen har kvaliteter som passer inn i Ajax. Det viktigste er hurtighet i hodet og i beina, sier Bergdølmo til Dagbladet.

Han tror Dennis Johnsen er i de beste hender i den nederlandske storklubben.

- Ajax har to milliarder på bok, men kjøper ikke etablerte stjerner av den grunn, selv om fansen er litt misfornøyd med det. Men Ajax vil vinne Champions League med sin filosofi, hvor de utvikler unge og talenter, slik som i 1995, forteller Bergdølmo.

- Ajax forbedrer styrkene og utvikler svakhetene til spillerne. De setter konkrete utviklingsmål til spilleren og terper og terper. Ajax er fryktelig god på organisering, slik også Drillos landslag og Rosenborg var i norsk fotball suksesseksempler.

Pasningsfokus

Treningsfilosofien i klubben er klokkeklar:

- I Ajax er det 45 minutts pasningstrening hver trening, unten unntak. Fotball består jo av pasninger. I Norge klager man på pasningskvaliteten, men da må man jo trene mer. De må gjøre som resten av Europa gjør. Alle gjør det utenom Norge, mener Bergdølmo.

- Man kan ikke bare dra til Barcelona og si at de gjør det samme som oss, altså at de spiller firkant, fire mot fire, sju mot sju og liknende. Det viktige er hvordan øvelsene utøves. Det trenes like mye mengde i Norge, men hovedforskjellen går på innhold og kvalitet.

Slik er Ajax-livet

Til tross for mange store ord, har Dennis Johnsen foreløpig beina godt plantet på bakken. Han tenker bare på utvikling.

- Jeg er imponert over nivået i Ajax. Man må hele tiden være på tå hev, men jeg kommer fort inn i det. Jo mer trening jeg får, jo raskere vil jeg tilvenne meg tempoet, sa 19-åringen nylig til Dagbladet.

- Hvem har imponert deg mest på treningsfeltet i Ajax så langt?

- Amin Younes på venstrevingen er veldig god og en tøff konkurrent for meg på sikt. Kasper Dolberg og Lasse Schöne har også imponert meg. Det er veldig mye kvalitet i denne stallen og mye å lære.

- Kan det bli aktuelt med utlån fram til du er god nok for førstelaget?

- Det har jeg ikke tenkt noe på. Nå fokuserer jeg på Ajax, med god treningshverdag med A-laget og kamper for juniorlaget. Jeg har blitt tatt veldig godt mot. Spillere som Klaas-Jan Huntelaar og co. er snille folk, selv om de er store stjerner, sier Dennis Johnsen og smiler.