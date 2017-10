Bjørgen reagerte: - Det var små kameraer rundt oss som vi ikke hadde oppdaget

(Dagbladet): Marit Bjørgen (37) måtte utsette avreisen til landslagets høydesamling i Val Senales, men er nå på plass i Italia. Hun ble smittet av streptokokker - nå går det fint.

Under tirsdagens tre timer lange rulleskiøkt lå hun tett bak Ingvild Flugstad Østberg fra start til mål i Sør-Tyrol.

Samfunnsdebatten i Norge og flere andre land den siste tida har vært den såkalte #metoo-kampanjen. Kampanjen startet etter skandalen med den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein. New York Times avslørte hvordan han angivelig har seksuelt trakassert kvinner over flere år.

I kjølvannet av de påståtte avsløringene har kvinne etter kvinne stått fram og fortalt om alt fra trakassering til seksuelle overgrep.

- Jeg synes det er en bra kampanje. Mange profilerte personer har stått fram med sin historie. Det gjør det kanskje lettere for andre å prate om temaet, sier Bjørgen til Adresseavisen.

Ble filmet

Hun har aldri opplevd noen form for trakassering i langrennsmiljøet, men refererer til et fenomen for fem år siden. Da reagerte både hun og Therese Johaug på nærgående filming i målområdet. Bjørgen betegner filmingen som spekulativ.

- Man tenkte ikke så mye på det der man sto og skiftet, men da vi så på TV i ettertid, fant vi ut at det var små kameraer rundt oss som vi ikke hadde oppdaget, sier hun til Adresseavisen.

At TV-bildene heller viste skijenter som skiftet klær framfor løpere ute i løypa, var noe Bjørgen slett ikke satte pris på.

- Feil fokus

Til den svenske avisa Expressen forteller Maiken Caspersen Falla (27) at hun har hørt om #metoo-kampanjen på nyhetene.

- Det er ikke derfor vi vil at folk skal se på langrenn – for at de skal se at vi skifter.

Hun tilføyer:

- Du har opplevd at folk har filmet deg når du har skiftet. Det var mer vanlig før. Det er ubehagelig fordi det er feil fokus. Det er jeg veldig glad for at er slutt på.

- Det er ikke noe fint å bli eksponert med lite klær med så mange TV-seere, det blir veldig feil, sier Caspersen Falla.

Høydepunkt

Vinterens store høydepunkt er utvilsomt OL i Sør-Korea. Høydetrening i Val Senales i Italia er et ledd i forberedelsene.

Bruken av høydetrening diskuteres i flere miljøer i disse dager. Olympiatoppen er også i gang med prosjekter der det testes mer enn før for å måle effekten av høyde versus alternativ trening, skriver NTB.

Landslagstrener Roar Hjelmeseth sier:

- Høydetrening er ikke på tur ut. Jeg har fortsatt tro på det. For de beste og for dem det fungerer for, vil høydetrening være bra, selv om det er flere veier til å bli god. Det er negativt at unge utøvere må dra til høyden. Det er mer slik at det kan være flere veier til Rom enn bare høydetrening.

Har sovet dårlig

Hjelmeseth fortsetter:

- Heidi Weng mener at hun får sovet for dårlig her og at dagene blir for tidkrevende. Hun mener at hun kan få trent bedre hjemme. I min verden er høyde fortsatt en viktig sak. Jeg håper at vi fortsetter å dra ned hit på trening, men det skal fortsatt være slik at høydetrening er for de beste og ikke for de unge.