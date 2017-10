Bjørn Dæhlie nærmer seg én halv milliard i formue

(Dagbladet): Det viser skattelista for 2016.

Bjørn Dæhlie er oppført med null i inntekt, nesten 3,9 millioner i skatt, samt over 450 millioner kroner i formue.

Det er en økning på over 30 prosent fra i fjor.

Bjørn Dæhlie 2016 Inntekt: 0 kroner. Skatt: 3 892 566 kroner. Formue: 452 376 851 kroner. 2015 Inntekt: 0 kroner. Skatt: 2 970 800 kroner Formue: 345 201 020 kroner. 2014 Inntekt: 0 kroner. Skatt: 3 100 579 kroner. Formue: 306 216 416 kroner.

Den norske skilegenden eier alt av investeringsselskapet Sisa Invest. Regnskapet til selskapet viser en egenkapital på 363 millioner kroner.

Satser på eiendom

Selskapet hadde et årsresultat på hele 84 millioner kroner i 2015 etter skatt. I fjor var årsresultatet på 3,6 millioner kroner.

- Det er ikke en fantastisk bunnlinje. Men jeg driver med eiendomsutviklingsprosjekter, og for å tjene penger må man selge prosjekter. Det gjorde jeg i 2015, men ikke i 2016, sa Dæhlie til Dagens Næringsliv i august om inntektsfallet.

Gjennom Sisa Invest eier han blant annet halvparten av Gardermoen Næringspark. Den andre halvparten eies av Bjørn Rune Gjelsten.

Bjørn Dæhlie eier også tre prosent Active Brands, som ble kjøpt opp av NSF. Dæhlie solgte Bj Sport, som eide klesmerket hans, til Active Brands i 2011.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at de erfarer at Active Brands verdi skal være på én milliard kroner. Kjøpssummen er derimot hemmelig.

Tjener godt på trusemarkedet

Olaf Tufte sin formue får også et byks på nesten fire millioner kroner.

Han har nå en formue på 9,6 millioner kroner, viser skattelista.

Roeren var oppført med en inntekt på 1,2 millioner kroner før skatt.

Olaf Tufte opprettet selskapet Tufte Wear i 2010. Han er styreleder og eier 49 prosent av selskapet.

Han satset først på trusemarkedet, men Tufte Wear er nå blitt en egen kleskolleksjon.

Selskapet har hatt et årsresultat på omkring fem millioner kroner etter skatt de siste tre åra. Selskapet har opparbeidet en egenkapital på femten millioner kroner.

Tufte og partner Per Øyvind Nødtvedt Jacobsen tok i 2015 for første gang ut et utbytte på fire millioner kroner delt mellom de to.

- Vi har holdt på med dette noen år nå. Det er greit å ta en liten pust i bakken og ta ut litt på veien. Men vi er forsiktige og ydmyke på at vi må stå på hardt videre dersom dette skal fortsette å ha god lønnsomhet, sa Jacobsen til Dagens Næringsliv.

Active Brands

Den tidligere kulekjøreren Kari Traa kommer også til å tjene på salget av Active Brands.

Hun er oppført med en inntekt på 700 000 kroner etter skatt.

Dagens Næringsliv har anslått at norske skistjerner, deriblant Therese Johaug, kommer til å tjene 140 millioner kroner på salget.

Kari Traa eier alt av selskapet Dspin. Gjennom selskapet har hun én aksjepost på litt over ti prosent i holdingselskapet Carrara Holding, samt 2,7 prosent i Active Brands Holding.

Traa solgte sitt sportsutstyrsmerke Kari Traa til nettopp Active Brands, som igjen ble kjøpt opp av oppkjøpsfondet FSN tidligere i år.

Traa tok gjennom Dspin ut en lønn på rundt 600 000 kroner, samt et utbytte på ti millioner i 2016.

Utbyttet er derimot gjort om til gjeld i regnskapet.

Flere norske idrettshelter har satset på mote i løpet av og etter karrieren. Se hva de tjente i 2016 under.

Navn Tittel Inntekt Skatt Formue Bjørn Dæhlie Bjørn Dæhlie Technical Wear 0 3 892 566 452 376 851 Kari Traa Kari Traa 1 061 018 345 224 0 Therese Johaug Johaug ® 3 125 976 1 425 315 48 633 671 Aksel Lund Svindal >A eller Greater than A 216 622 52 692 2 749 802 Daniel Franck Daniel Franck 73 083 153 623 20 051 702 Olaf Tufte Tufte Wear 1 166 877 399 945 9 603 091 Vegard Ulvang Ulvang 294 100 395 459 38 095 627