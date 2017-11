Ble stemplet som for gammel - nå sjokkerer genierklærte Ranieri igjen

(Dagbladet): Suksesstrener Claudio Ranieri imponerer igjen. Denne gangen i fransk Ligue 1. Ranieris lag, Nantes, har startet sesongen godt. Laget som havnet på en sjuendeplass forrige sesong, innehar så langt en femteplass på tabellen.

FC Nantes Stiftet: 21. april 1943

Hjemmebane: Stade de la Beaujoire

Seriemesterskap: 8

Plassering forrige sesong: 7

Til tross for tap i den siste ligakampen, står Nantes med seks seiere, to uavgjort og et tap på de siste ni kampene i serien.

Den gamle storklubben med åtte seriemesterskap i klubbens historie, har hatt sin beste start på over 20 år. Mye av æren for den gode starten skyldes trener Claudio Ranieri. Italieneren som mot alle odds tok et historisk seriegull med Leicester, ble sparket av den engelske klubben i februar i år, ni måneder etter at han førte laget til topps i Premier League.

Trengte godkjennelse

Frankrike har regler på at klubber ikke kan ansette managere som er eldre enn 65 år. Dermed måtte Nantes søke til det franske fotballforbundet FFF om å ansette italieneren. Søknaden ble godkjent og i juni tok Ranieri over Nantes, hvor han signerte for en toårs periode.

Denne sesongen har klubben prestert godt og flere hevder at lagets sesongstart har vært en av ligaens største overraskelser. Viasat-ekspert på fransk fotball, Paal Thomas Clay, er ikke overrasket over Nantes gode start.

- Nantes har definitivt prestert bedre enn hva jeg og mange hadde trodd før sesongstart, men jeg er ikke overrasket, sier Clay til Dagbladet,

- Laget startet fjorårssesongen dårlig, men tok seg voldsomt opp i vår, noe som har skapt stor optimisme rundt klubben. Denne optimismen ser ut til å ha blitt videreført til årets sesong.

En som i imidlertid er overrasket over Nantes gode start er Thommas Husevik, redaktør i nettstedet Fransk Fotball.

- Nantes er et lag som lenge har vært preget av et sterkt kollektiv spirit. Klubben solgte et av lagets største stjerner, Amine Harit, til Schalke i sommer. Jeg mener derfor at de har prestert over all forventning, svarer Husevik til Dagbladet.

Den franske klubben fikk en voldsomt opptur etter at Sérgio Conceição tok over klubben i desember i fjor. Portugiseren var i klubben en halv sesong før han dro videre til Porto.

Ranieri har satt sitt preg

Selv om oppturen startet under portugiseren, har Ranieri klart å sette sitt preg på klubben.

- Det store skiftet for Nantes er at de slipper inn så få mål denne sesongen. Kun 8 mål er sluppet inn så langt, noe som er nøyaktig så mange mål imot som PSG. Det scores derimot litt for lite til å være med i toppen, forteller Clay.

- Ranieri har gjort laget til et defensivt lag, et lag som slipper inn lite mål. I tillegg har han videreført den sterke kollektive tradisjonen og lyktes med det.

Redaktøren for Fransk Fotball trekker fram at det er god PR for Nantes å signere en trener som Ranieri kun ett år etter at han ledet Leicester til gull.

- Signeringen av Ranieri som manager har gjort supporterne optimistiske. Det er et stort navn å signere og italieneren har sørget for at flere utenfor Frankrike igjen har fått øynene opp for Nantes.



Både Husevik og Clay mener det er realistisk at Nantes kan klare å havne på en plassering mellom 4-7. plass

Skulle den meritterte klubben havne på en plassering som gir mulighet til spill i Europa League neste sesong, vil det være en stor opptur.

Tabell: Ligue 1 Paris Saint-Germain 11 9 2 0 34 - 8 29 Monaco 11 8 1 2 28 - 12 25 Lyon 11 6 4 1 27 - 15 22 Marseille 11 6 3 2 21 - 17 21 Nantes 11 6 2 3 9 - 8 20 Saint-Étienne 11 5 3 3 13 - 10 18 Caen 11 6 0 5 8 - 8 18 Bordeaux 11 4 4 3 16 - 17 16 Montpellier 11 4 3 4 8 - 7 15 Toulouse 11 4 3 4 11 - 15 15 Guingamp 11 4 2 5 13 - 15 14 Angers 11 2 7 2 16 - 14 13 Rennes 11 3 3 5 13 - 15 12 Dijon 11 3 3 5 14 - 20 12 Troyes 11 3 3 5 9 - 15 12 Nice 11 3 1 7 13 - 19 10 Amiens 10 3 1 6 6 - 12 10 Strasbourg 11 2 4 5 13 - 20 10 Lille 10 1 3 6 6 - 15 6 Metz 11 1 0 10 5 - 21 3