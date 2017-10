Børven ble den store helten da Brann avsluttet tapsrekka

FK Haugesund - Brann 2-3 (2-1)

(Dagbladet): Brann la ei elendig rekke bak seg da de endelig tok tre poeng mot Haugesund lørdag kveld.

Før det hadde nemlig bergenslaget gått på fire strake tap i Eliteserien. Det så lenge ut til å gå mot et nytt tap etter en uhyre hendelsesrik kamp i Haugesund, men Torgeir Børven ble den store helten da han headet inn målet som snudde kampen i Branns favør ti minutter før slutt.

- Dette var deilig. Det var godt å få en scoring. Jeg fikk heldigvis en retur der, sier Børven til Eurosport.

Haugesund med kanonstart

Men det var Haugesund som yppet seg først.

Haugesund var også best innledningsvis, og tok ledelsen etter et drøyt kvarter. Et hjørnespark falt ned ved linja, der Tor Arne Andreassen var på plass og enkelt bredsidet inn ledelsen.

Brann svarte bare noen minutter etter Haugesund-scoringen. Haugesund prøvde å klarere, men forsøket ble stoppet utenfor 16-meteren. Ballen ble lagt inn foran mål, som Kristoffer Barmen satte i nettet fra kort hold.

Men Haugesund fortsatte å prøve seg. Fem minutter før pause forsøkte de seg med et lagskudd som tvang Leciejewski ut i full strekk.

Straffescoring

Bare noen få minutter senere utnyttet de nok et hjørnespark. Det havnet i beina på Anthony Ikedi, som satte ballen i mål fra tre meter.

De hvitkledde løp fra Brann-forsvaret på nytt rett før pause, men Amin Nouri kastet seg inn foran mål med dødsforakt og fikk klarert ballen.

Alt i alt var det en veldig hendelsesrik første omgang i Haugesund. Det fortsatte etter hvilen. Etter en times spill ble Deyver Vega felt i Haugesunds 16-meter. Straffesparket satte Vito Wormgoor sikkert i nettet.

Brann-helten

Haugesund kunne tatt ledelsen igjen etter omtrent 70 minutter, da Ibrahim headet utenfor åpent mål.

Men det var derimot Brann som klarte å snu kampen.

Etter en kjempekontring etter 80 minutter, satte Torgeir Børven returen etter sitt eget skudd på mål. Først gikk skuddet i Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit, og headet returen i mål.