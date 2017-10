Brakk nakken i mars - nå er OL-håpet tilbake i bakken

(Dagbladet): For bare sju måneder siden brakk den svenske snowboardkjøreren Måns Hedberg nakken. Allerede nå er 23-åringen fra Bollnäs i Sverige tilbake på snowboardet og kan få klarsignal for å konkurrere igjen.

Det var under prestisjefulle stevnet Nine Royals i Italia i slutten av mars at skaden inntraff. Hedberg overroterte et hopp og fortsatte rotasjonen i landingen. Da svensken forsøkte å korrigere skar kanten av brettet seg fast i snøen.

23-åringen ble kastet hodestups framover og brakk nakken.

This is what happened 6 months ago @nineknights - I broke my neck and had to go through surgery. Words can't express how thankful I am to be back on the board again! I would like to thank everyone who has supported me through this time and all the rehab 🙏🏻 #NeverTakeLifeforGranted Et innlegg delt av Måns Hedberg (@hedbergmans) søndag 08. Okt.. 2017 PDT

- Jeg husker alt som hendte. Jeg husker at jeg landet og at jeg kjørte et lite stykke, men at det så bare smalt. Jeg var overhodet ikke forberedt på hva som skulle skje, jeg landet og så rakk jeg ikke tenke. Det bare smalt sier Hedberg til svenske Aftonbladet .

- Plukket bein fra hofta

Hedberg sier at han umiddelbart trodde at han hadde dratt begge skuldrene ut av ledd, men da han så skulle forsøke å reise seg opp, merket at noe var veldig galt. Svensken ble fløyet med helikopter til sykehuset i Innsbruck hvor legene konstaterte at Hedberg hadde brukket nakken.

- De plukket bein fra hofta, gikk inn i halsen, plukket ut skiven mellom sjette og sjuende vertebra, stappet in beinbiten, satte inn en plate og skrudde det sammen, sier Hedberg til Aftonbladet.

Broke my neck like no big deal 🏂 I be back yo #9royals Photo @bernstal Et innlegg delt av Måns Hedberg (@hedbergmans) fredag 31. Mars. 2017 PDT

Den alvorlige ulykken stopper likevel ikke 23-åringen fra å fortsette snowboardsatsingen.

Allerede for en måned siden hoppet han for første gang etter fallet, og i går, på dagen sju måneder etter nakkebruddet, var han inne hos legene for å få klarsignal til å konkurrere for fullt og virkelig begynne å forberedelsene til OL i februar

- Forhåpentligvis er det siste røntgen og at jeg etter det får stemplet at jeg er ”good to go” i panna.

- Er det beste jeg vet

Hedberg har i dag ingen store varige problemer etter fallet. Nervene fra hjernen til brystmuskelen og triceps på høyre side er riktignok ikke tilbake til hva de var før, men det er ikke noe som stopper snowboardstjernes sportslige ambisjoner.

Hedberg har tatt i bruk mental trener for å unngå negative tanker som «tenk om jeg gjør det samme på nytt». For det svenske OL-håpet har det aldri vært noen tvil om at han skulle tilbake på brettet.

- Det er vanskelig å forklare, men jeg har kjørt snowboard hele livet, det er det beste jeg vet om og det finnes ikke noe annet jeg vil holde på med. Fungerer det bra med nakken og jeg kan fortsette å kjøre... Hvorfor skulle jeg da slutte?