CAS-dommen: «Svært overraskende» at Johaug ikke gjorde noen enkle undersøkelser

(Dagbladet): Therese Johaug fikk i dag dommen fra CAS: Hun er ilagt 18 måneders utestengelse og dermed ryker OL i februar.

Dommen, som du kan lese i sin helhet her, er ikke nådig overfor Johaug. Hun argumenterte overfor panelet med at hun trodde hun hadde oppfylt sine undersøkelsesplikter da hun forhørte seg med landslagslege Fredrik Bendiksen om hudkremen han ga henne var trygg, men CAS-panelet slår fast at Johaug hadde et personlig ansvar for å selv dobbeltsjekke det.

CAS-panelet slår i dommen fast at det er «svært overraskende» at Johaug ikke gjorde noen enkle undersøkelser, hennes «ekstremt gode erfaring og suksess som internasjonal utøver tatt i betrakning»: «Hun burde være svært godt kjent med de strenge kravene som er til utøvere som henne», skriver dommerne, og slår fast at det burde forventes at Johaug minst sjekket innholdet og gjorde et enkelt nettsøk.

Skulle søkt på nettet

Johaug testet positivt for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem (Trofodermin) på høydesamling i Italia. På pakken var det et rødt «forbudtmerke» hvor det sto «doping». Johaug har forklart at hun ikke så det, men at hun spurte legen Bendiksen om det inneholdt forbudte stoffer. CAS-panelet slår fast at det er slående at Johaug ikke en gang tok en overflatisk kikk på pakken før hun kastet den.

De bemerker også at det tydelig sto at «Clostebol acetate» var en av ingrediensene på selve Trofodermin-tuben: «Det var ikke nødvendig å sjekke en lang liste med ingredienser for å se den viktigste aktive ingrediensen i produktet. Hun hadde tuben i 12 dager før prøven ble tatt, og hadde mer enn god nok mulighet til å sjekke om den aktive ingrediensen var på dopinglista. Det kunne vært gjort raskt og enkelt på nettet», slår panelet fast.

CAS-panelet viser i dommen til at de i tidligere avgjørelser har lagt vekt på viktigheten av å søke opp produkter som dette, og at utøverne har et personlig ansvar for å gjennomføre «strenge tiltak» for å sørge for at de ikke får i seg ulovlige stoffer. De slår også fast at utøverene har et personlig ansvar selv for å dobbeltsjekke opplysningene de får, selv i de tilfeller en lege har gitt dem feilaktige opplysninger.

«Selv om Ms. Johaug forhørte seg med en svært kvalifisert lege, ligger ansvaret til syvende og sist hos henne», heter det i dommen.

Ikke forsiktig nok

Panelet slår fast at Johaug ikke utviste «den største forsiktighet», og de slår fast at det ikke holder å stole på legen, uansett hvor kvalifisert han er.

Johaugs advokater argumenterte med at dopingadvarselen på pakken ikke var kjent for Johaug (eller norske utøvere) fra tidligere. Det har ikke betydning, slår CAS-panelet fast: «At doping-piktogrammet var uvanlig og ukjent for norske utøvere understreker bare nødvendigheten av å sjekke ingrediensene, særlig når man bruker et produkt for første gang i et annet land», heter det i dommen.

«Normal»

Det var knyttet mest spenning til lengden på utestengelsen. NIFs domsutvalg mente 13 måneder var passende straff for Johaug, men det internasjonale skiforbundet (FIS) anket dommen, fordi de mente straffen var for lav.

CAS slår fast at Johaug ikke handlet med viten og vilje med et mål om å jukse eller skaffe seg en konkurransemessig fordel da hun fikk i seg stoffet, og de mener Johaugs forklaring om hvordan og hvorfor hun fikk i seg stoffet er plausibel. De slår fast at Johaug handlet med «No Significant Fault», at hun kan bebreides, i liten grad, men nok til at det ikke er tilstrekkelig med den laveste straffen. De bemerker at det innenfor dette spekteret er ulike nivåer av skyld, med egne straffenivåer: Stor grad (med 20-24 måneders utestengelse), normal (16-20 måneder) og liten grad (12-16 måneder).

Panelet konkluderer med at Johaug har vist «normal» skyld innenfor dette spekteret, og slår fast at 18 måneder er riktig straff. Det er i tråd med FIS' påstand om en straff på 16-20 måneder.

OL-drømmen ikke relevant for CAS

Johaug argumenterte overfor panelet med at hun var svært stresset og i dårlig form mentalt, på grunn av skaden på leppa, da hun inntok kremen. CAS-panelet slår fast at tilstanden hennes ikke var ekstraordinær nok til å kunne være en formildende nok faktor, og at det ikke er noe som tyder på at hun ikke var i stand til å gjøre helt enkle undersøkelser.

Johaug argumenterte også overfor dommerne med at hun hadde et sterkt ønske om å kunne konkurrere i OL, siden hun ikke har et personlig OL-gull fra tidligere, og at en lenger straff enn 15 måneder derfor ville være urimelig. Panelet slår fast at dette ikke er et relevant poeng, og at utestengelsen må være i tråd med tidligere rettspraksis, og faller ned på at 18 måneder er riktig lengde.

Professor: - Riktig dom

Jus-professor Geir Woxholth skriver på sin Facebook-side at han mener dommen er riktig.

«Dommen er overbevisende ved at den punkt for punkt lenker avgjørelsen til CAS egen praksis. CAS kan ikke behandle utøvere ulikt fra sak til sak eller norske utøvere lempligere enn italienske eller russiske, fordi vi er så "snille". Hvis man mener at dommer som dette er urimelige, må man jobbe idrettspolitisk for å endre regelverket - få bort nullvisjonen. Dette er litt sammenlignbart med den nullvisjonen politikerne lenge har natt om rusmisbruk. Strenge straffer for bare det å være i besittelse av "milde" stoffer, lite rom for konkret rimelighetsskjønn», skriver Woxholth.

«I idretten bestemmer idrettspolitikerne. I samfunnet bestemmer Stortinget som lovgiver. Vanskeligere er ikke dette. Vi må få av oss nisselua - og jobbe contra nullvisjonen - hvis vi mener det er ønskelig med et bedre rettssikkerhetsvern for utøverne. Men vi vil samtidig oppleve at en del russere går fri, fordi påtalemyndigheten i idretten og domsorganene da ikke har nullvisjonreglene å forankre sin juss i. Dette må bedømmes opp mot det faktum at metodene for å dope seg og skjule doping stadig blir mer "avanserte". Et "mildt" regelverk vil antagelig ikke kunne ramme alle doperne, men vil kunne gi bedre rettssikkerhet for den enkelte. En del vil nok skrike høyt over noe sånt også. Ikke lett å tilfredstille alle her. Personlig har jeg lenge ment at nullvisjonen bør skrotes. (Det sier en kar som fikk Muhlegg dømt i CAS nettopp på grunnlag av reglene om nullvisjon)», skriver han videre.

Sjokkert

Skiforbundet på sin side reagerte med sjokk på dommen, og synes det er uforståelig at CAS valgte å sette en så streng dom. Johaug selv møtte pressen klokka 12.15 dag.

Marit Bjørgen møtte også pressen og hun er knust på lagvenninnas vegne.

- Jeg mener lengden på utestengelsen er dypt urettferdig. Jeg har det vondt og er fortvilet over at Therese må betale en så høy pris i en sak hvor hun er trodd på alle punkter. Dette viser at rettssikkerheten til oss utøvere er veldig sårbar, sa Bjørgen.