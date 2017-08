Casper Ruud videre i US Open-kvalifiseringen

Ruud og hans motstander fra Kasakhstan måtte vente lenge på å komme i gang i sin kamp på bane 10, da kampen rett før deres dro ut. Bare første sett varte nesten halvannen time.

Da Ruud først var i gang, gjorde han kort prosess. Det tok ham en time og fire minutter å sikre plass i neste kvalifiseringsrunde.

Han fikk tidlig et brudd i første sett, og det var nok til å hale i land settseieren på 41 minutter. I neste sett, som ble det siste, var det ingen tvil. Ruud vant seks strake game på 23 minutter.

Nordmannen utnyttet fire av fem bruddballer i kampen.

Ruud må vinne ytterligere to kamper for å ta seg til hovedturneringen, som starter neste uke. I neste kamp torsdag møter han italienske Simone Bolelli, som vant 6-2, 6-3 over tyskeren Daniel Brands.

Mulige motstandere i 3. og avgjørende runde er franske Vincent Millot og japanske Tatsuma Ito.

(NTB)