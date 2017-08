Celtic til Champions League-gruppespill tross Ajer-selvmål

Den skotske fotballgigantens avansement var i realiteten aldri i truet til tross for at Astana på et tidspunkt ledet 4-1 tirsdag. Kasakhstanerne måtte ha scoret ytterligere tre ganger uten å slippe inn flere mål for å kapre mesterligabilletten.

Det var laget aldri i nærheten av å klare.

I stedet slo Celtic tilbake med to scoringer signert Olivier Ntcham og toppscorer Leigh Griffiths mot slutten.

- Jeg har blandede følelser, for vi forsvarte oss ikke godt nok, sa manager Brendan Rodgers.

- Jeg hadde håpet at vi skulle slippe spenning i kveld. Gutta hang i tauene i 15-20 minutter, men de fikk igjen fatningen.

Med 5-0-seier å gå på fra den første kampen, så tirsdagens oppgjør på forhånd ut som den reneste transportetappen for det skotske mesterlaget. Kristoffer Ajer fikk på ny sjansen i midtforsvaret, akkurat som i ligakampen mot Kilmarnock lørdag.

Tirsdag tegnet den tidligere Start-spilleren seg på scoringslista, men i feil ende av banen. Halve første omgang var spilt i Kasakhstan da nordmannen kastet seg fram for å blokkere et innlegg. Det endte med at ballen på uheldig vis havnet i eget mål.

Mesterligabilletten var uansett aldri truet for et Celtic-mannskap som hadde større problemer med Rosenborg i forrige runde. Glasgow-klubben kan se med spenning mot trekningen av gruppene kommende torsdag.

NTB