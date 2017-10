Chelsea slaktes etter Roma-tap: - Sjokkerende

Roma - Chelsea 3-0 (2-0)

(FourFourTwo): Premissene for kampen i Italia var som følger: Med Chelsea-seier ville bortelaget ta et stort steg mot avansement til neste runde. Med Roma-seier ville det igjen være veldig åpent i gruppe C, dersom Atlético Madrid vant mot Qarabag.

Chelsea fikk en mareritt-start i ren halloween-stil da El Shaaray ga hjemmelaget ledelsen allerede etter 39 sekunder. Og verre skulle det bli for London-laget, som slapp inn enda en scoring før hvilen.

Der Roma leverte et sterkt comeback i det omvendte oppgjøret, maktet aldri Antonio Contes mannskap å gjøre det samme. Til slutt kunne italienerne juble over tremålsseier.

Det betyr at Chelsea ble det første engelske laget til å tape i Champions League denne sesongen. Verken Manchester United, Manchester City, Tottenham eller Liverpool har måttet gi tapt (totalt 15 kamper).

BBCs Phil Neville var alt annet enn imponert over bortelagets forsvarsspill i Roma.

- Jeg kan ikke tro det jeg ser av Chelsea her i kveld. De blir fullstendig slaktet i kveld! Forsvarerne har vært sjokkerende! Dette er ikke det Chelsea-laget vi så forrige sesong, sier tidligere Everton- og Manchester United-spiller Phil Neville til BBC.

Pangstart

Det første oppgjøret mellom disse to klubbene endte i en forrykende forestilling, hvor Roma hentet opp en 0-2-ledelse til Chelsea og til slutt fikk med seg poeng fra Stamford Bridge etter 3-3 i London.

Selv om Roma har vist seg å være veldig vanskelige å bryte ned i hjemlig liga (fem baklengs på ti kamper) og ikke scorer så hyppig (17 ligamål), var det likevel grunn til håp om at spillerne ville servere en liknende forestilling som ble gjort i London.

Og for en start det ble i Roma.

Allerede etter 39 sekunder flikket Dzeko videre et langt oppspill tilbake til Stephan El Shaaray, som hamret ballen med yttersiden forbi Thibaut Courtois i Chelsea-buret. Chelsea-spillerne ville ha hands på Dzeko, uten at de hvitkledde ble hørt.

Roma har aldri tidligere scoret så tidlig i en Champions League-kamp, ifølge statistikkbyrået Gracenote. Liverpools Mohamed Salah hadde den tidligere rekorden (1 minutt og 41 sekunder).

KANONSTART: Se Roma-scoringen som kom etter 39 sekunder. Video: Viasat Se Roma-scoringen som kom etter 39 sekunder. Video: Viasat

Doblet ledelsen

Chelsea, anført av en livlig Eden Hazard, skapte noen store sjanser til å utlikne før hvilen. Nærmest var Alvaro Morata, som fikk en gratissjanse da han hamret ballen over fra kloss hold. I motsatt ende skjøt målscorer El Shaaray rett på Courtois fra en god posisjon.

Et varsko om hva som skulle komme.

For El Shaaray ble tomålsscorer like etterpå, da han snek seg mellom Chelseas stoppere og tuppet inn 2-0 på første touch. Bortelagets Antonio Rüdiger var passiv i situasjonen, og må ta mye av baklengsmålet på egen kappe.

- Han er altså en gjedde av de sjeldne om dagen, mente Viasat-kommentator Rolf-Otto Eriksen om El Shaaray.

DOBLET LEDELSEN: El Shaaray utnytter passivt forsvarsspill og setter inn 2-0. Video: Viasat El Shaaray utnytter passivt forsvarsspill og setter inn 2-0. Video: Viasat

Chelsea-benken holdt nok pusten da belgieren gikk i bakken og vred seg i smerte etter en snau halvtime. Det kunne først se stygt ut for playmakeren, som heldigvis for bortelaget kom seg raskt på beina igjen.

Roma-Chelsea 2-0 HT. Simply the worst First Half I have ever witnessed being played by an Antonio Conte side. CHE looking like a wild bunch — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 31, 2017

Vondt til verre

Conte tok av midtstopper Gary Cahill til fordel for Willian i andre omgang, i håp om endre kampbildet. Men bortelaget sleit med å skape farligheter foran Roma-målet.

I stedet var det Roma og Diego Perotti som økte ledelsen.

Angriperen gled seg forbi Chelsea-spillerne før han skjøt et smart skudd ned i hjørnet bak Courtois. Igjen var det passivt forsvarsspill av bortelaget.

SPIKEREN I KISTA: Se målet ti Perotti. Video: Viasat Se målet ti Perotti. Video: Viasat

Da 0-3-scoringen kom så det også ut til at Antonio Conte hadde gitt opp, for han byttet ut både Cesc Fabregas og Alvaro Morata til fordel for Michy Batshuay og Danny Drinkwater. Ikke så rart med tanke på at Chelsea møter Manchester United til helga.

Oppladningen til den storkampen ble alt annet enn god for de blå. Trøsten får være at Atlético Madrid nok en gang ikke maktet å slå lille Qarabag (1-1). Det betyr at Roma og Chelsea begge har en fot i neste runde.

Chelsea’s defence like a school team all chasing the ball. — John Cross (@johncrossmirror) October 31, 2017 Champions League: Gruppe A: Basel (Sveits) – CSKA Moskva (Russland) 1-2 (1-0), Manchester U. (England) – Benfica (Portugal) 2-0 (1-0). Gruppe B: Celtic (Skottland) – Bayern München (Tyskland) 1-2 (0-1), Paris Saint-Germain (Frankrike) – Anderlecht (Belgia) 5-0 (2-0). Gruppe C: Atlético Madrid (Spania) – Qarabag (Aserbajdsjan) 1-1 (0-1), Roma (Italia) – Chelsea (England) 3-0 (2-0).

Gruppe D:

Olympiakos (Hellas) –Barcelona (Spania) 0-0, Sporting Lisboa (Portugal) – Juventus (Italia) 1-1 (1-0).

Spilles onsdag:

Gruppe E:

Liverpool (England) – Maribor (Slovenia), Sevilla (Spania) – Spartak Moskva (Russland).

Gruppe F:

Napoli (Italia) – Manchester C. (England), Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Feyenoord (Nederland).

Gruppe G:

Besiktas (Tyrkia) – Monaco (Frankrike), Porto (Portugal) – Leipzig (Tyskland).

Gruppe H:

Borussia Dortmund (Tyskland) – APOEL Nikosia (Kypros), Tottenham (England) – Real Madrid (Spania).