Conor McGregor forsøkte å latterliggjøre Mayweather på pressekonferansen, men hadde ikke ventet seg reaksjonen fra boksemesteren

(Dagbladet): Natt til søndag skal Floyd Mayweather og Conor McGregor slåss i det som til nå kan være tidenes mest inntektsbringende kampsportoppgjør.

I går kveld holdt de to kamphanene pressekonferanse på MGM Grand i Las Vegas, og der begynte McGregor skitsnakkingen på sedvanlig vis.

Etter å ha kalt en offensiv reporter i salen for «bitch» et par ganger, og skrytt av hvor bra oppkjøringa til kampen har vært, gikk McGregor til verks mot Mayweather.

- Jeg skal utbokse denne mannen på hans egen hjemmebane. Så god er jeg, jeg er på et helt annet nivå enn han, sa McGregor før han smålo litt av at Mayweather har bedt om, og fått lov til, å bokse med lettere hansker enn vanlig.

Lettere hansker

Lettere hansker favoriserer McGregor, som normalt slåss med hansker som er langt lettere enn tradisjonelle boksehansker.

McGregor påsto på pressekonferansen at hanskeavgjørelsen er en tabbe av Mayweather.

- Jeg kommer til å ødelegge denne gutten, det kan du være sikker på. Og til syvende og sist, vet du hva? Jeg kommer til å være litt lei meg, for dere burde ha holdt kjeft. Dere burde latt meg være der jeg kommer fra. Fra den mer nådeløse sporten, der vi slenger hodene i kanvasen og borer dem gjennom gulvet. Dere burde latt meg være der jeg var. Denne mannen er ikke på mitt nivå, han er ikke en gang en firedel av den mannen jeg er, proklamerte McGregor.

Flat reaksjon

Men så kom den overraskende reaksjonen fra Mayweather. I stedet for å svare på hetsen, som jo er kutymen på disse seansene, takket Mayweather gud og alle i lokalet for at han var i den posisjonen han er.

Han skrøt av McGregors karriere i UFC-sirkuset, og at kampen natt til søndag kom til å bli tøff.

Mayweather er ubeseiret i bokseringen, og det la han også vekt på da han fortalte om seg og sitt.

- Og så må du huske på det, at i alle kampsporter gjelder det samme. Hvis du gir juling, er du også nødt til å tåle å få juling, sa Mayweather.

- Lørdag skal jeg selvfølgelig være den som gir.