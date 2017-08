Contador presset rivalene

(procycling.no): Alberto Contador og Trek-Segafredo testet sine rivaler opp den siste kategoriserte stigningen på torsdagens etappe i Vuelta a España.

I et stupbratt parti ble tempoet hevet, og kort tid etter støtet El Pistolero. Spanjolen fikk ingen stor luke, og ble fulgt tett av Chris Froome (Team Sky). Men effekten angrepet hadde på resten av feltet var stor.

Over toppen satt kun Jarlinson Pantano og Alberto Contador (Trek-Segafredo), Chris Froome, Tejay Van Garderen (BMC), én rytter fra UAE Team Emirates og én fra Movistar igjen.

Dessverre for Contador og co. var det fremdeles 36. kilometer til mål fra toppen, og de andre favorittene fikk kontakt med de fremste favorittene over de neste kilometerne. Favorittgruppa forble samlet, og de var 26 sekunder bak etappevinneren ved målgang i Sagunt.

Van Garderen i bakken

Tejay Van Garderen (BMC Racing) lå som andremann i sammendraget etter fem etapper. Da Contador tråkket til, var amerikaneren en av få som klarte å følge. I den påfølgende utforkjøringen gikk det galt for Van Garderen.

29-åringen veltet stygt, men kom seg heldigvis tilbake på sykkelen igjen. BMC-rytteren ble liggende i en gruppe som jaget et stykke bak resten av favorittene. Med kun noen kilometer igjen gikk ameirkaneren nok en gang i bakken, da han hjulene glapp i en venstresving. Nok en gang kom han seg tilbake på sykkelen, og kjørte seg opp til samme gruppe.

Til tross for den tapre innsatsen, endte dagen med et tidstap på 17 sekunder for BMC-kapteinen.

Dermed leder fremdeles Chris Froome sammenlagt, men nå er det Esteban Chaves (Orica-Scott) som er nærmeste konkurrent, elleve sekunder bak briten. Nicolas Roche (BMC) er tredjemann, med 13 sekunder opp til Sky-kapteinen. Den uheldige amerikaneren er nå nummer fire og har 27 sekunder å ta inn på Froome.

Lotto Soudal-seier

Mens sammenlagtfavorittene satt samlet, kjempet Enric Mas (Quick-Step Floors), Pawel Poljanski (Bora Hansgrohe) og Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) om etappeseieren. De tre var siste rest igjen av et gigantbrudd som gikk tidlig på etappen.

Trioen kom samlet inn på siste kilometer, med Mas i første posisjon. Quick-Step-rytteren åpnet spurten med noen hundre meter igjen, men Marczynski fulgte våkent med. Polakken passerte Mas uten problemer, og sikret seg sin største triumf i karrièren.

Pawel Poljanski fulgte på hjulet til Lotto Soudal-syklisten, men klarte aldri å utfordre 33-åringen.

Slik gikk det til:

En fartsfylt åpning på etappen ventet da rytterne startet i Vila-Real. Niki Terpstra (Quick-Step) og Valerio Agnoli (Bahrain-Merida) var det første bruddforsøket som fikk en liten ledelse, men duoen holdt ikke ut lenge.

Etter 35 kilometer slet en gruppe på 24 ryttere seg løs fra feltet. De fikk en brukbar luke til feltet, men hadde ytterligere elleve ryttere 40 sekunder bak seg.

De to gruppene smeltet sammen, og med 154 kilometer igjen satt 37 mann i tet.

Bruddet reduseres

Den store tetgruppa ble noe redusert opp en av de kategoriserte stigningene. 28 mann hang fremdeles med med tolv mil til målstreken.

Team Sky bestemte tempoet i hovedfeltet, som nærmet seg teten. Like før det var hundre kilometer igjen var ledelsen på 1:45.

Bob Jungels (Quick-Step) og Maxime Monfort (Lotto Soudal) støtet fra tetgruppa, og dannet en ny tetduo. Inn i dagens fjerde kategoriserte bakke ble duoen kjørt inn av resten av bruddet igjen, med 65 kilometer til mål.

Contador angriper

Tetgruppa var samlet inn i den siste stigningen på etappen, med over to minutter til feltet.

Trek-Segafredo kjørte knallhardt i den bratte bakken, og reduserte både størrelsen på feltet og avstanden til teten. Alberto Contador (Trek-Segafredo) angrep, men ble fulgt av Chris Froome (Team Sky). Resultatet av spanjolens angrep var at flere av favorittene måtte slippe, og en liten gruppe av favoritter syklet over toppen.

Tejay Van Garderen (BMC) hang med på angrepet, men amerikaneren gikk i bakken i den påfølgende utforkjøringen.

Samling blant favorittene

Det var fremdeles flere mil til mål etter stigningen, og de andre favorittene kjørte inn Froome og Contador i dette partiet.

Med 24 kilometer igjen var favorittgruppa kun 30 sekunder bak restene av bruddet. Enric Mas (Quick-Step Floors), Pawel Poljanski (Bora Hansgrohe), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) utgjorde trioen i tet.

Feltet var på et punkt kun noen sekunder bak de tre, men tempoet stoppet opp, og med ti kilometer igjen var luken oppe i 38 sekunder. De hentet aldri bruddet, som gjorde opp om seieren. Tomasz Marczynski var raskest i spurten.

Artikkelen er levert av sykkelnettstedet procycling.no!