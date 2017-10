Conte rasende på «bullshit»: - Det viser mangel på respekt

Han benektet meldinger om at spillere i tekstmeldinger til tidligere assistenttrener Steve Holland har klaget over Contes treningsmetoder, og han avfeide meldinger om at han kommer til å forlate klubben før kontrakttidens utløp.

Det er hevdet at styret prøver å hente Carlo Ancelotti til Vest-London for å erstatte Conte, men dagens manager mener at oppslagene er respektløse.

- Det er mye «bullshit» forbundet med denne jobben. Jeg ser bakover og finner at det skjedde med de andre som har vært manager. Masse drittprek, sa Conte.

Ikke rett

- Det prøves å skape problemer mellom meg, klubben og spillerne. Om de ønsker å fortsette å skrive slikt, så har jeg svart godt for meg før, og jeg gjør det fortsatt, la han til.

- Men det viser manglende respekt. Jeg kan akseptere at de skriver at klubben er klar til å sparke meg, og jeg kan akseptere historien om spillerne, men det er ikke rett når de siterer en annen person, og denne personen kontakter meg og sier «beklager, men dette er ikke sant. Jeg stiller gjerne opp for å avkrefte det».

Chelsea spilte nylig tre kamper uten seier, men slo Watford 4-2 i serien forrige helg og Everton 2-1 i ligacupen onsdag.

Press

- Dette er bare del av jobben for meg. Ingen kan vite hva press er før de har ledet landslaget sitt i VM eller EM. Fortsett å skrive om meg hvis dere tror det gjør avisen mer interessant, men skriv ikke usant om andre, for det er ikke rett, sa Conte.

Chelsea er ni poeng bak serieleder Manchester City før lørdagens kamp mot Bournemouth.

- Vi har ikke fått en heldig sesongstart, av mange ulike grunner, men vi har poengene vi fortjener i serien og gjør det bra i mesterligaen. Vi er i ferd med å gjøre en stor jobb, sa Conte.

(NTB)