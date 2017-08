Da Liverpool trodde de skulle få fred, kommer kontrabeskjeden: Barca med nytt gigantbud på Coutinho

Liverpool - Hoffenheim 20.45





(FourFourTwo): Når Liverpool tar imot Hoffenheim i den viktige Champions League-kvaifiseringen i kveld, er det uten Philippe Coutinho.

Det er fortsatt åtte dager igjen til overgangsvinduet stenger. Det betyr at Liverpool-fansen ikke vil få fred når det gjelder rykter rundt den lille teknikeren.

Det siste nå er at brasilianeren er syk som følge av et virus. 25-åringen har vært ute av spille i sesonginnledningen, og den offisielle uttalelsen fra Liverpool er at han har slitt med en ryggskade.

I forgårs kom meldingen om at Barcelona skal ha gitt opp å signere midtbanespilleren, etter at katalanerne fikk avslått et tredje bud på rundt 1,1 milliarder norske kroner.

«Barcelona har endelig innrømmet nederlag», skriver lokalavisa Liverpool Echo.

- Innrømmer nederlag

I går hevdet engelske The Independent at Coutinho ønsket å holde en samtale med ledelsen i Liverpool for å «renske lufta». Avisa skriver at spilleren og hans representanterr er klare for å «innrømme nederlag» i saken etter at Coutinho selv ba klubben om å bli solgt til Barcelona.

ikke navngitte kilder hevder at folk tett på 25-åringen mener at Barcelona har manipulert ham og blant andre brukte familiemedlemmer til å legge på ekstra press. Mailen til Liverpool fra Coutinho skal ha vært Barcelonas idé, ifølge dem.

Men overgangsagaen tar stadig nye vendinger, og nå melder at Barcelona vil legge inn et bud på rundt 1,4 milliarder norske kroner. De ønsker å betale en snau milliard umiddelbart, og resten i form av bonuser.

- Coutinho har aldri vært mer bestemt på å forlate Liverpool, sier en kilde til Sky.

Den samme kilden hevder at Barcelona ikke har noen planer om å trekke seg tilbake.

- De er all in nå. Kortene er på bordet og de gir aldri opp kampen.

Ikke til salgs

Liverpool har å sin side hele tiden vært fast bestemt på at Coutinho ikke er til salgs. Da Barcelona la inn det tredje budet ble det umiddelbart avslått. Barcelona skal da ha kommet med et spesielt ultimatum om at budet ville trekkes tilbake dersom Liverpool ikke aksepterte det innen søndag kveld.

Barcelona fikk aldri svar på den meldingen, og Liverpool håpet det ville avslutte saken. Ifølge Liverpool Echo kommer også et eventuelt fjerde bud på spilleren til bli avslått. Eierne har fortsatt ingen planer om å selge, uansett hvor høyt budet skulle være.

Hovedgrunnen skal ifølge avisa være at de røde ikke har tid nok til å hente en erstatter for Coutinho med bare åtte dager igjen til vinduet stenger.

Barcelona har skjønt at de ikke vil få Coutinho i sommer, men ønsker å bevise overfor spilleren selv at de gjorde alt som sto i sin makt til å få ham til Camp Nou. Det blir også spekulert i at et høyt bud på Coutinho vil føre til at andre klubber senker prisen på andre Barcelona-mål.

Borussia Dortmund-angriper Ousmane Dembélé, Nices midtbanespiller Jean Michäel Seri og PSGs Angel Di Maria har alle vært linket til katalanerne.

«Barcelona er veldig klar over at Liverpool ikke vil selge, men har blitt spurt av Coutinho om å gi det en siste sjanse. Barcelona vil ikke at Coutinho skal bli urolig med tanke på framtiden», skriver journalisten Guillem Balague.

Balague mener at «relevante personer» i Barcelona vet at et fjerde bud på Coutinho ikke vil bli akseptert.

Ønskes velkommen

Liverpool-manager Jürgen Klopp blir stadig spurt om situasjonen på pressekonferanser, og i går var ikke noe unntak. Manageren sier at han vil ønske Coutinho velkommen tilbake i trening.

- Selvfølgelig.

- Du spør om alt er bra mellom oss? Jeg svarer med «selvfølgelig». Ja, garantert, absolutt, 100 prosent, sier Klopp, som ikke vet når han er tilbake i spill for de røde.

- Jeg aner ikke i dette øyeblikket. Det spørs når han er tilbake, sier tyskeren.

Liverpool har 2-1 å gå på fra det første oppgjøret mot Hoffenheim i Tyskland. Vinneren går inn i gruppespillet i Champions League, mens taperen må spille Europa League. De røde har bare vært med i det gjeve selskap én gang siden 2009/10-sesongen.

1. FCB are very aware LFC are not selling but have been asked by Coutinho to give it a last go. FCB don't want Coutinho upset for future pic.twitter.com/vHrxrIOxro — Guillem Balague (@GuillemBalague) 23. august 2017 2. Coutinho expects FCB 2 offer €140 but they cant afford him, Dembele,di Maria and Seri.So they putting efforts mostly on Dembele/di Maria — Guillem Balague (@GuillemBalague) 23. august 2017 3. The relevant people at FCB believe a new offer 4 Courinho won't be accepted by Liverpool — Guillem Balague (@GuillemBalague) 23. august 2017 4. Seri had all agreed with Barcelona. Last night it was to be formally agreed with Nice but negotiations have broken down for now — Guillem Balague (@GuillemBalague) 23. august 2017 Barcelona fourth bid for Philippe Coutinho expected to be £101m up front plus £37m in add ons linked to Champions League appearances — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 22, 2017