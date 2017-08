Dansk avis: - Han pleier å få rett i Parken, den skallede nordmannen

F.C.København - Qarabag, Viasat 4 klokka 20.45

(Dagbladet): F.C.København er det eneste laget i Skandinavia som kan kvalifisere seg til Champions League. Men det krever full gass i Parken i kveld.

Qarabag fra Aserbajdsjan leder 1-0 etter første kamp. Det betyr at trener Ståle Solbakken og spillerne må sørge for en ny bragdkveld.

- Akkurat nå går vi «all inn» for å kvalifisere oss til Champions League. Så tar jeg heller en skrekkamp mot Real Madrid når den tid kommer, sier Solbakken, vel vitende om at laget er svekket fra i fjor. På de 18 siste månedene har laget solgt spillere for 200 millioner kroner.

Nummer hundre

Den danske avisa Ekstra Bladet skriver at oppgjøret er kamp nummer hundre for Solbakken med F.C. København i Europa. Ti ganger har FCK hatt muligheten til å kvalifisere seg til et europeisk sluttspill i Parken. Alle de sju siste gangene har de lyktes, med Solbakken som trener.

- Nordmannen har en fenomenal skjebnestatistikk i Parken, skriver avisa.

Kveldens oppgjør er litt som Rosenborg i glansdagene: Store lag på et rimfrossent Lerkendal var noe av det beste fotballfolket visste.

Kampen mot Qarabag får København-supporterne til å stå på hodet. Så mye står på spill - både av penger og ære - at det er verdt en skål eller to med Tuborg.

Drama

- Hvis det blir oss som går videre, er jeg sikker på at det skjer etter en dramatisk kamp, sier Solbakken. Og som Ekstra Bladet skriver:

- Han pleier å få rett, den skallede nordmannen.

Men sesongen i Superligaen har startet på rufsete vis. FCK ligger bare på sjetteplass, seks poeng bak serieleder Nordsjælland. Håpet er at suksess i Europa også kan få det til å svinge på hjemmefronten.

- Vi tenker ikke på Europa League, bare på Champions League.

Bedre og bedre

Solbakken fortsetter:

- Alt tyder på at vi kommer til å bli bedre og bedre. Henter vi dessuten mellom én og tre spillere, så kan vi godt gjøre laget 30 prosent bedre på tre uker. Så jeg vil gjerne til Champions League.

Qarabag er det beste laget i Aserbajdsjan. Og trodde du fotballen i landet bare består av «kokoslag», må du tro om igjen. Landslaget ligger på 79. plass på FIFA-rankingen, seks plasser over Norge. Ligaen er rangert som den 22. beste i verden. Eliteserien er rangert som nummer 27.

Den danske ligaen ligger på 17. plass.

Champions League i kveld Champions League, 4. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

CSKA Moskva (Russland) – Young Boys (Sveits) 20.45 (1-0), FC København (Danmark) – Qarabag (Aserbajdsjan) 20.45 (0-1), Liverpool (England) – Hoffenheim (Tyskland) 20.45 (2-1), Slavia Praha (Tsjekkia) – APOEL Nikosia (Kypros) 20.45 (0-2), FCSB (Romania) – Sporting Lisboa (Portugal) 20.45 (0-0).