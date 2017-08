- De må se seg selv i speilet

Viking-Brann 2-4 (1-1)

Det har vært en tøff uke for Viking og trener Ian Burchnall. Først mistet han sin beste spiller, Samuel Adegbenro til Rosenborg, så greidde ikke klubben å få inn en erstatter, før de søndag kveld tapte 2-4 hjemme mot Brann i det prestisjetunge vestlandsderbyet.

Men den unge treneren Burchnall (34) står gjennom last og brast, og svarer på kritiske spørsmål fra media i mixed zone på Viking stadion. Han er alt annet enn fornøyd med det Viking-spillerne har prestert ute på gresset.

- Jeg er veldig skuffet i dag. Etter at vi går opp i 2-1-ledelsen blir vi altfor naive bakover, og det koster oss faktisk kampen. På 2-2-målet gjør vi tre helt elementære feil, og så blir det mål. Du kan ikke gjøre tre elementære feil rett etter et mål. Da blir det 2-2, og hele balansen i kampen forandres, sier Burchnall til Dagbladet.

Savner ledere

Nå fører cup-helg og landslagspause til at de har tre uker til neste kamp. Det ser Burchnall på som en fordel. Etter det venter en tøff bortekamp mot Sogndal, før et hardt presset Molde kommer på besøk til Viking stadion 17. september. De har nå fire poeng opp til Kristiansund på kvalifiseringsplass, og er nødt til å begynne å sanke poeng.

- Vi må begynne å vinne kamper snart. Vi må bli bedre når vi leder kamper, og vi må bli bedre når vi jager mål. Vi spiller med beina, og skaper mange sjanser, men vi må klare å forsvare det når vi kommer foran. Jeg trenger flere ledere, mer snakk og mer hensynsløshet resten av sesongen, sier han.



- Ville ikke hjulpet

I forrige uke solgte Viking sin toppscorer Samuel Adegbenro til Rosenborg for 15 millioner kroner. Det gjorde vondt for Burchnall, og etter at Adegbenro hadde scoret på sitt første touch på ballen i debuten mot Ajax, gikk han ut på Twitter og skrev "Of course he did...". Han tror likevel ikke det ville ha hjulpet med en Adegbenro på banen mot Brann.

- Han er en fantastisk spiller, og har både scoret mange mål og hatt mange målgivende pasninger. Når du mister en sånn spiller kan de gjøre et inntrykk på spillergruppen, men vi scoret likevel to mål i dag, så det er ikke problemet. Det har ikke hjulpet oss å miste han, men det har ingenting med at vi ikke vinner kampen i dag, sier Burchnall.

- Må bli tøffere

- Er det flere spillere som må ta steget opp nå?

- Ja, det er mange spillere som må ta steget opp. Alle bør se seg selv i speilet og spør seg selv om hva mer de kan gjøre for å bli en ressurs på banen. Vi er nødt til å bli litt tøffere.



- Men vil det ikke være lettere for andre spillere å skinne nå som Adegbenro er borte?

- Ja, vi trenger at spillerne viser litt karakter. I dag kommer Usman Sale inn i pausen, og viser at han har noe å komme med. Om vi klarer å få den type respons fra å sette folk på benken, og få den type sult, kan det redde oss, sier Burchnall til Dagbladet.

- Krise om vi får skader

- Men det må da vel være skuffende å ikke få inn noen erstatter når en mister sin beste spiller midt i sesongen?

- Selvfølgelig er det veldig skuffende. Det er ikke ideelt, og nå må vi bare be om at vi ikke får noen skader, avslutter Burchnall.