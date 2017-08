- Det må være litt tull

Viking-Brann 2-3

Stadion er i ferd med å tømmes. Spillerne trasker i dusjen. I den ene garderoben høres jubel, i den andre er det helt stille. Viking har gått på et nytt hjemmetap. Denne gang mot rivalen Brann. Bortefansen har sunget "Rykker ned til Sandnes".

Viking er langt nede, men troa og optimismen fins fremdeles. Nå ligger de helt sist etter 20 kamper, men det er likevel "bare" fire poeng opp til Sarpsborg 08. Toppscoreren og deres beste spiller, Samuel Adegbenro har blitt solgt til Rosenborg for 15 millioner. Syv nye spillere har kommet inn i sommervinduet, men ingen av disse for å direkte erstatte Adegbenro.

Inn som et friskt pust

En av disse er Tommy Høiland. En spiller som nesten kan kalles en klubbnomade. Jærbuen, som gikk gradene i Bryne, har kommet tilbake som et friskt pust til et Viking i nød. Det friske pustet har til nå gitt tre mål på tre kamper.

- I dag var det et gratis mål på straffe, men samtidig er det viktig å score på de sjansene du får. Det er kjekt å være tilbake i Stavanger, så får vi bare stå på. Vi skal ikke ned i Obos-ligaen, forteller han.

Høiland kan ikke kalles en god taper, og etter tapet mot Brann henger han med hodet i mixed zone. Media får ikke de sprudlende svarene de ønsker seg fra den karakteristiske karen fra Jæren.

- Vi gjør de samme feilene som tidligere, og når vi går opp til 2-1 gir vi bort initiativet i stedet for å kjøre på. Det er ikke kjekt å tape fotballkamper, samtidig tror jeg de fleste har trua på at vi kan snu dette og starte å ta poeng, sier Høiland til Dagbladet.

Talentet Høiland

Høiland var i Viking mellom 2008 og 2011, men klarte aldri helt å slå igjennom. Den gang ble fasiten fire mål på 44 kamper, før turen gikk videre til Bryne, Sandnes Ulf, Molde, Lillestrøm (lån) og Strømsgodset.

Han ble alltid ansett som et talent. Et talent med temperament, som til tider ødela for han. I 2013 sa seks av 16 kapteiner i Tippeligaen at han var den mest ufine spilleren de spilte mot, og i 2014 havnet han i klinsj med Odd-trener Dag Eilev Fagermo etter en kamp mellom Odd og Molde.

- Er litt tull

Tommy Høiland liker at det blåser litt rundt han, men innrømmer at han har blitt mer voksen med årene, og er klar til å gjøre et større inntrykk blant Stavanger-folket denne gang.

- Jeg er et par år eldre. Sist jeg var her var jeg bare 18 år, og jeg har lært mye på de årene jeg har vært vekke. Forhåpentligvis nok til å hjelpe laget å berge plassen, sier Høiland.

- Er det slutt på den ufine Tommy Høiland, som motspillerne mislikte i 2013?

- Det er nok mye av det samme. Jeg har selvfølgelig blitt litt mer voksen, men det er fremdeles litt tull. Det er litt av spillestilen min, og om jeg tar bort det er jeg ingen god fotballspiller, svarer han kontant.

- Liker du at motspillerne kaller deg ufin?

- Det har jeg ingen problemer med, innrømmer han.

Etter returen fra Strømsgodset er han foreløpig bosatt på Bryne sammen med familien, men forteller at han er i ferd med å kjøpe hus på Mosterøy utenfor Stavanger. Det betyr at han sannsynligvis ser for seg å være i Viking en stund, og ser i alle fall ikke overgangen fra Drammen som et steg nedover i karrieren, selv om det skulle bli Obos-liga-spill, neste sesong.

- Nei, det er overhodet ikke et steg nedover. Viking er en storklubb i Norge, og vi hører ikke hjemme der vi er nå. Jeg er stolt av å ta på meg Viking-drakta.

- En viktig signering



Viking-trener Ian Burchnall er i alle fall utrolig glad for å ha fått inn Høiland på laget, og mener Viking nå har fått inn den toppspissen og målscoreren de har trengt til nå denne sesongen.

- Det var en veldig viktig signering. Vi hadde Kwesi Appiah som scoret et par mål, men han var aldri helt i form. Vi har ikke hatt noen til å lede linjene, og jeg syns Tommy gjør det på topp. Etter at Adegbenro forsvant trenger vi en annen målscorer, og det har vi fått i Tommy Høiland, sier Viking-treneren til Dagbladet.

Han er ikke urolig for at Høiland skal falle i unåde, og syns bare det er en fordel at så mange motspillere hater å spille mot han.

- Jeg skjønner godt den kåringen for noen år siden, men han er en veldig god spiller, som hele veien løper, presser og jager ballen. Han vil bli utrolig viktig for Viking, sier Burchnall.

For selv om Viking mistet sin kanskje beste spiller til Rosenborg i forrige uke, har de fått inn en målscorer, som kan blø for drakta og gi litt juling på topp. Kanskje det er det de trenger?

- Det får eventuelt være opp til andre å bedømme. Jeg har kommet for å være med å bidra, sier Høiland, før han forsvinner skuffet og slukøret inn i garderoben igjen.