Det var ikke sånn tabellen skulle se ut nå som Vålerenga endelig skal flytte inn i eget hus

Lillestrøm-Vålerenga 2-1 (2-1)

ÅRÅSEN (Dagbladet): Vålerenga hadde ballen, Lillestrøm hadde effektiviteten, tælen og marginene, og slik endte en av sesongens beste nabokrangler med hjemmeseier. Det er ingenting å si på det. For ballbesittelse uten effektivitet, der du holder på foran en motstander i dønn balanse, har en tendens til å virke mot sin hensikt.

For Vålerenga virker den ikke i det hele tatt.

LILLESTRØM SENDER VÅLERENGA til åpningen av egen stadion med et sviende tap og en tolvteplass på tabellen. Det gjør vondt på Oslos østkant. Selv om det i skrivende stund bare er tre poeng opp til Sandefjord på femteplass er det nå stadig mindre som tyder på at veien til Europa 2018, en uttalt ambisjon på Valle, skal gå gjennom serien. Og da gjenstår cupen der tittelforsvarerne fra 2015 og 2016 er det Vålerenga skal opp mot i kvartfinalen.

På Lerkendal!

VINNER IKKE VÅLERENGA den, og akkurat nå er det vanskelig å se hvordan de skal klare det selv om Rosenborg tre dager i forveien vil løpe skoa av seg for å slå Ajax og sikre en plass i Europa Leagues gruppespill, er sesongen per dato av skinnene. Jeg sier ikke det er umulig å hente seg inn gjennom en god høst med seks hjemmekamper i eget hus. Det ser bare ikke sånn ut. For etter Rosenborg på Lerkendal venter serietoer Sarpsborg i åpningskampen på den nye arenaen før Vålerenga skal en ny tur til Lekendal.

Vanskeligere blir det ikke.

PROBLEMET TIL VÅLERENGA er ikke at de ikke har kontroll, ikke får til noen temposkifter som skaper gode muligheter, spiller dårlig og eller overkjørt. Snarere tvert imot. Mot et LSK som kriget, løp og kjempet var de spillemessig best. Problemet er at de ikke har nok variasjon til å score mål i åpent spill. Sist de gjorde det var da Ghayas Zahids utliknet til 1-1 borte mot Kristiansund 17. juli, og siden det har de scoret ett mål, mot bunnlaget i OBOS-ligaen i cupens fjerde runde, på en corner.

Da utlikningen kom mot Lillestrøm - etter at Vålerenga hadde hatt ballen sytti prosent av tida - var det på en ny dødball, en ny corner.

Da skjønner alle hvor skoen trykker.

LILLESTRØM VAR IKKE gode mot Vålerenga. Etter 1-0 tidlig (Frode Kippe på dødball!) vil jeg påstå de var i nabolaget til dumme/feige - stryk det som ikke passer - der de falt tilbake dypt ned på egen halvdel. Mot et mer effektivt lag, for ikke å snakke om en motstander som søkte seg inn bak dem, ville det kostet dem dyrt. Mot inneffektive og statiske Vålerenga slapp de unna. Men Lillestrøm vant en god seier, den beste, faktisk, årets beste.

Ingenting er som å slå fienden fra Oslo.

VIKTIGHETEN AV DETTE lokalderbyet, et resultat som krevde ekstrem jobbing og slit, var på mange måter det som bar Lillestrøm til seier. Sjuendeplassen to poeng foran Vålerenga gir dem inntil videre et lite pusterom. Og nå er det LSK som kan sikte oppover og glede seg til å få Stabæk på besøk i kvartfinalen.

Angriper de den kampen med det samme trøkket er Lillestrøm et av de fire lagene i bollen når semifinalene trekkes.