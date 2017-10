Dette blir sårt for Sverige

VAL SENALES (Dagbladet): Sist vinter satt svensk TV seerrekorder for langrenn, men det er ikke de svenske guttas fortjeneste. Der Charlotte Kalla og Stina Nilsson med norsk trenerhjelp fronter et lag som over tid kan stoppe den norske dominansen i kvinnelangrenn, er situasjonen stikk motsatt blant gutta:

Der er Sverige totalt distansert.

De siste sesongene har vært blant tidenes svakeste for svensk herrelangrenn. Uten legenden Johan Olsson har de ingen opplagt vinnerkandidat. Marcus Hellner er en flott løper og gjennomførte en sterk verdenscup, men var aldri nær noe VM-gull. Calle Halfvarsson sier gjerne at han har større kapasitet enn de aller beste, men har til gode å gjennomføre en sykdomsfri sesong eller være i sin beste form i mesterskap.

Slik blir det ikke nye svenske skilegender av.

BAK de to gjenværende toppløperne er det først og fremst glissent. 23-årige Jens Burman har i forhold til alderen vært på omtrent samme nivå som ni og fem år eldre Hellner og Halfvarsson, men i mellomtida har den norske langrennsboomen fullstendig endret maktbalansen i sporten. Derfor var det hele 11 norske løpere foran dette nye svenske håpet i verdenscupen sist vinter.

I det hele tatt er sammendraget fra verdenscupen nitrist lesning for de mange svenske langrennsentusiastene:

Blant de 20 beste var det 11 nordmenn mot en enslig 1 svenske.

Ser du på de femti beste var stillingen 17 - 5 i norsk favør. Det er total utklassing i den til tider såre konkurransen mellom to skinasjoner som i hele skihistorien har vært vant til å være jevngode.

HVOR svakt svensk herrelangrenn egentlig står, i forhold til Norge ser du imidlertid først når sammenligningen også omfatter Skandinavisk Cup. Denne konkurransen reflekterer dybden i de to vinterlandenes nasjonalsport; om man i det hele tatt kan bruke et slikt begrep for å beskrive situasjonen i svensk herrelangrenn.

For her er det norsk alt sammen fra 1. til 15.plass. Og det stopper ikke der:

Av de 30 beste sist sesong, kom 26 fra Norge. Sverige hadde tre, og Finland en.

Det mest utfordrende for de nordiske konkurrentene er likevel å se hvor systematisk de beste norske løperne fra Skandinavisk Cup nærmer seg verdenseliten. Emil Iversen, Hans Christer Hollund, Sindre Bjørnestad Skar, Simen Hegstad Krüger og Daniel Stock har tatt steget bare de fire siste årene. For ikke å snakke om Johannes Høsflot Klæbo som hoppet rett over den vanlige norske utviklingstrappa, og har en kontrollert og fin utvikling i treningsarbeidet etter gjennombruddet sist vinter.

Og nå blir 21 år gamle Mattis Stenshagen med 7.plass i denne cupen i fjor, utpekt som neste norske toppløper.

SÅ tett kommer det såvisst ikke nye svenske stjerner. Forskjellen er egentlig større enn deltakerlistene fra nasjonale mesterskap. Det er selve steget opp til proff langrennsløper som blir for høyt for svenskene. De har til nylig ikke hatt finansiering og opplegg godt nok for de nest beste, og den siste forbundssatsingen på en tydelige tråd i den svenske nasjonale satsingen trenger tid for å fungere også for gutta.

Det er grunnen til at svenskene egentlig ikke lenger utfordrer oss i herrelangrenn. Den viktigste konkurrenten er blitt Russland. Der er både bredden og pengene.

Fjoråret deres ble preget av de utestengte løpere. Likevel kom det opp nye navn bak Sergeij Ustijugov. Med full tropp er Russland blitt jevngode med Norge.

Spørsmålet er bare om de som nasjon får være med i OL. Det avgjøres i løpet av de neste månedene, og kan ende med nederlag på styrerommet til det internasjonale langrennsforbundet (FIS) eller i IOC.

Men de svenske gutta taper dessverre i sporet.