Dette er ingen tjeneste til de som roper i falsett hver gang Martin Ødegaard vrikker på rumpa

ULLEVAAL (Dagbladet): Lars Lagerbäck hadde ikke tatt ut Martin Ødegaard og Morten Thorsby om de ikke var gode nok til å spille for Norge A. Ettergivenhet og populisme er det siste jeg vil beskylde gubben for. Hadde Lars Lagerbäck hatt et mellomnavn ville det vært faglig integritet. Og derfor har jeg smått latt meg imponere av hvordan Norges landslagstrener har håndtert alle pressekonferansers åpningsspørsmål, og kort og konsist har snakket vekk det nesten tabloide folkekravet om Martin Ødegaard for Norge.

Det har av mange forskjellige, naturlige og resultatorienterte grunner liksom ikke vært noe tema for Lars Lagerbäck.

Før nå.

LIKEVEL SITTER JEG med en følelse av at timingen er det som bringer Martin Ødegaard tilbake i A-troppen sammen med Heerenveen-kameraten Morten Thorsby. For en gangs skyld passer det å tilfredsstille alle. For en gangs skyld er pose og sekk-syndromet den ultimate løsningen i valget mellom A og U21. Nok minutter for A-laget mot Makedonia den 11. november, og så rett hjem til U21-kamp mot Irland i Drammen tre dager seinere. Men igjen, dette uttaket er ingen tjeneste til de som roper i falsett hver gang Martin Ødegaard vrikker på rumpa på offensiv banehalvdel – «dette er han alene om å gjøre i Norge» han hadde ikke fått billetten til Skopje om han ikke var kvalifisert.

Likevel – fordi støyen forstummer og en treningskamp som er skreddersydd for U21-lagets terminliste er en perfekt mulighet til å se hvor voksen han virkelig er blitt i spillet sitt – er dette en vinn-, vinn-, vinn-situasjon for Lagerbäck.

MARTIN ØDEGAARD STJELER av naturlige årsaker all oppmerksomheten rundt dette uttaket, men som jeg skrev for snart en måned siden, den kvelden U21-gutta slo Tyskland 3–1 i Drammen. Det ville vært en grov urett mot Morten Thorsby om ikke også han fikk muligheten når Martin Ødegaard først skulle hentes tilbake. I min bok er han nemlig den mest voksne fotballspilleren av de to. Og i Skopje får de sjansen begge to, om ikke fra start så i hvert fall nok tid til at Lars Lagerbäck får sett dem uten ball.

At de i gitte øyeblikk kan trylle vet jo landslagstreneren vår fra før.

Om de passer inn i strukturen og det defensive rammeverket, hvilket handler om å ta ansvar, dekke rom og jobbe som ei bikkje uten ball, er spørsmålene Lagerbäck vil ha svar på.

PÅL ALEXANDER KIRKEVOLD er ikke der. Han er eldre, 26 år, og i sin første landslagstropp fordi han har scoret 13 mål på de 14 spilte serierundene i Danmark. For Hobro, som ligger på fjerdeplass, en plass foran Ståle Solbakkens FC København, har Kirkevold scoret over halvparten av lagets 23 mål. Ståle Solbakken er allerede frelst, sier han er mektig imponert, og nå har den norske landslagsledelsen fått opp øynene også.

Kirkevold skal selvfølgelig være med hele veien.

Forhåpentligvis skal han være med veldig lenge.