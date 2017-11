Direkte: Kan Rosenborg overraske mot den russiske stormakten?

Rosenborg - Zenit 0-0 (0-0)

SISTE: Få sjanser etter halvtimen spilt.

(Dagbladet): Saken oppdateres fortløpende.

30': Nicklas Bendtner brenner til fra tjue meter. Et par meter over mål.



30': Så blir Samuel Adegbenro liggende etter et spark i magen rett utenfor Zenits sekstenmeter. Skulle nok blåst frispark der, dommer Gözübüyük.

28': Helland tar telling, men er raskt oppe igjen.

22': Så får Zenit hjørnespark. Adegbenro header unna.

20': Rosenborg får kampens første hjørnespark. Zenits keeper fanger ballen.

19': Leandro Paredes prøver slegga. Langt utenfor.

16': Lagene føler veldig på hverandre. Få sjanser å vise til i løpet av det første kvarteret.

11': Emiliano Rigoni får lagt inn, men André Hansen fanger innlegget.

6': Rosenborg med mye ball i løpet av de første fem minuttene.

2': Samuel Adegbenro er nære å stjele ballen fra Zenits bakerste mann, men ender opp med å lage frispark.

1': Dagens dommer Serdar Gözübüyük blåser kampen i gang.

Morten Konradsen kommer inn for Vegar Eggen Hedenstad som er ute med sykdom.

- Han har den største utfordringa av han og Rasmussen. Zenit er kontringssterke. Nå skjønner jeg at han har blitt drillet på trening. Det fine med Rosenborg er at det er kjente roller, så at det kommer inn én så klarer du fort å tilpasse deg, men det kan smelle rundt øra på ham ganske kjapt, sa Max' ekspert Bengt Eriksen om det Konradsen har i vente.

Danske Jacob Rasmussen går inn som anker på midtbanen ettersom Marius Lundemo og Anders Konradsen er ute.

Rosenborg tapte det forrige oppgjøret i St. Petersburg 3-1. Emiliano Rigoni scoret tre mål for Zenit, mens Pål André Helland reduserte for Rosenborg like før slutt.

- Rosenborg må ha ett poeng, aller helst tre, for å ha en sjanse til å gå videre i gruppa. Da må de prestere opp mot sitt aller høyeste nivå, sa Thomas Myhre i Max' fotballstudio.

Zenit leder gruppe L med full pott etter tre kamper. Rosenborg ligger med sine tre poeng på tredjeplass.

Rosenborg stiller med følgende startellever.

André Hansen - Birger Meling, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Morten Konradsen - Anders Trondsen, Jacob Rasmussen, Mike Jensen - Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro