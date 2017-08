Dommerne i Johaug-saken stilles til veggs: - Hva er det vi driver med her i Norge?

(Dagbladet): Den finske CAS-dommeren i Therese Johaug-saken har allerede fått mange spørsmål i hjemlandet om tematikken:

Hvorfor skjedde det - og hva forteller det - at domsutvalget i Norges idrettsforbund kom fram til en mildere straff enn Idrettens voldgiftsrett (CAS)?

Til Dagbladet forteller CAS-dommer Markus Manninen - mannen som var med på å felle Johaug - at flere har stilt ham spørsmålet i Finland.

- Jeg har blitt spurt av blant annet finske medier om det samme, men jeg kan ikke uttale meg om det eller kommentere innholdet i Johaug-saken i det hele tatt. Det er CAS-reglene krystallklare på det, presiserer Manninen til Dagbladet.

- Er vi for snille i Norge?

Men debatten er likevel i gang utenfor Norges grenser. Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad, nå mest kjent som TV 2s antidopingsekspert, opplever også at spørsmålet reises her hjemme i Norge.

- Det er ikke en anerkjennelse for domstolen i Norge at CAS kom fram til en hardere dom enn dem. Sundby gikk fra ingen straff til tre måneder, mens Johaug også fikk økt sin dom vesentlig. Det er en tendens som kanskje domsutvalget i NIF må ta til etterretning, sier Kaggestad til Dagbladet.

- Hvordan tror du dette påvirker Norges troverdighet internasjonalt?

- Jeg tror ikke dette har mye å si for troverdigheten internasjonalt, for der er det allerede en generell mistillit mot alle nasjonale domstoler i idretten. Men det har mer å si her hjemme i Norge, tror Kaggestad og begrunner det slik:

- Mange stiller nå spørsmålene: Hva er det vi driver med her i Norge? Er vi for snille? Driver vi forskjellsbehandling av våre egne? Hvorfor er det strengere internasjonalt? spør antidopingeksperten.

NIFs svar

Konfrontert med tematikken svarer kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, Niels Røine, at de ikke vil kommentere disse spørsmålene.

- Vi kommenterer ikke det som blir sagt om dette, men NIF skal ha en gjennomgang av prosessen rundt dommen og trekke lærdom av dette, sier Røine til Dagbladet.

Der idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner tror Manninen kan ha blitt farget av den finske holdningens kjør mot Johaug det siste året, lurer Kaggestad på hvilken betydning den unisone norske sympatien mot Johaug kan ha hatt på NIFs opprinnelige dom på 13 måneder etter høringen i januar.

- Spørsmålet er om profilerte utøvere som får ekstra oppmerksomhet også får ekstra støtte og en mildere dom enn andre utøvere. Domsutvalget NIF mener sikkert at de ga en riktig dom, men det kan jo tenkes at man blir påvirket av sympatien i folket og at man da gir en mildere straff. Selv 13 månedersdommen skapte voldsomme reaksjoner i Norge, sier Kaggestad.

Han presiserer at han selv mener at 13 måneder er en rimelig straff for Johaug og at han synes 18 måneder er for hardt i en sak hvor 29-åringen blir trodd på og at utgangspunktet for vurderingen er at hun ikke dopet seg bevisst.

Contador-parallellen

Samtidig forstår Kaggestad at det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke saken, i kjølvannet av det voksende presset som nå rettes mot flere idretter enn bare sykkelsporten.

- Alberto Contador fikk eksempelvis ingen straff i den spanske domstolen i første omgang, men han fikk hele to år i CAS. Det underbygger den generelle mistilliten som finnes mot de nasjonale domstolene i idretten. Contador-saken skjedde i en tid da sykkelsporten hadde mørke dopingskyer over seg, og UCI følte de måtte ta ansvar og la en uavhengig, internasjonal domstol vurdere saken, sier han.

- FIS ble satt under et liknende press nå og tar på mange måter litt etter sykkelsporten. Prosessen likner. FIS ville ta saken til en internasjonal uavhengig domstol for å hindre mistenkeliggjøring mot den nasjonale. Selv om Norge er blant de mest troverdige antidopingaktørene, er mistilliten likevel stor på et generelt grunnlag mot nasjonale domstoler.

Endring til det positive

Kaggestad synes utviklingen i antidopingarbeidet i langrennssporten minner om det som har skjedd i sykkelsporten de siste årene.

- For ti-tjue år siden ville trolig Johaug fått en så mild straff som mulig av den nasjonale domstolen, og FIS ville droppet å anke, for å unngå få dårlig reklame og miste en viktig profil i idretten. Nå er klimaet annerledes. Antidopingarbeidet tas endelig på alvor også i særforbundene, mener han.

Sundby ble på sin side frikjent av FIS. Påtalenemden i Antidoping Norge delte synet til dopingpanelet i FIS og anket ikke saken. Det gjorde imidlertid WADA, slik at saken ble tatt videre til CAS.

I Johaugs tilfelle var det altså FIS som anket og ikke WADA.

- Sundby-saken var mer komplisert og ekspertisen var uenig. Hva er dette for noe? lurte de på.

- Johaug-saken er mer svart-hvitt, siden hun fikk påvist et forbudt stoff i kroppen. CAS' signal er at man ikke kan skylde på legen uansett. Hvis man slipper unna med en slik unnskyldning flere ganger, vil det bygge opp et system som er mulig å misbrukes, mener Kaggestad.

Internasjonal skryt til Norge

Det er samtidig bare to måneder siden at Antidoping Norge ble hyllet av USADA-sjef Travis Tygart og WADA-direktør Olivier Niggli.

- Antidoping Norge er veldig gode samarbeidspartnere og har et veldig bra program. Antidoping Norge representerer en veldig god modell, og vi er glade for at de hjelper antidopingarbeidet i andre land, som for eksempel Kenya, sier Niggli til Dagbladet.

- Norge spiller en viktig rolle i internasjonalt antidopingarbeid. Det er en investeringer av Norge og norske skattebetalere. Det er veldig viktig.

Tygart var enig med sin kollega i WADA.

- Antidoping Norge gjør en fantastisk jobb. Anders Solheim og hans team er så robuste og har et fantastisk testprogram. De gjør et fabelaktig arbeid og har ikke minst en veldig bra innflytelse på antidopingarbeidet i resten av verden, mener USADA-sjefen.

Amerikanske Tygart var samtidig klar på at han synes selv 13 måneder er hardt i Johaug-saken og ytret derfor et ønske om en regelendring for å skille bevisst og ubevisst doping i større grad.