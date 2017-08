Dommerslakt etter dramatisk oppgjør i Tromsø: - Det er helt hårreisende!

Tromsø - Aalesund 3-2

(Dagbladet): Det ble et uhyre dramatisk oppgjør da Aalesund gjestet Alfheim stadion søndag.

Kampen levde lenge på 2-2, før Thomas Lehne Olsen ble matchvinner med sin andre scoring for kvelden og sikret tre poeng for vertene. Det etter at Aalesund hadde blitt redusert til ti mann.

Men det er dommer Kai Erik Steen som får mest oppmerksomhet etter kampen.

- Hårreisende

Det Steen blant annet får refs for, er utvisningen av Aalesunds Mikkel Kirkeskov, noe som kom vel billig.

- Ikke si han ble sendt av for dette. Det er helt hårreisende! Er det i det hele tatt en forseelse? Hvordan kan han få gult kort, spurte Eurosport-ekspert Thomas Myhre ifølge kanalen.

Tidligere Eliteserie-spiller Bernt Hulsker reagerte også:

- Han gjør ingen verdens ting. En forferdelig filming fra Nordby. Det er det verste jeg har sett, det verste jeg har sett! Du dømmer ikke neste runde. Det er den verste dømmingen jeg har sett på flere år. Du dømmer ikke neste runde Kai Erik Steen!

Tidligere proffspillere som John Arne Riise og Torstein Helstad bemerket seg også dømminga.

Kjære dommer under Tromsø -Aalesund! Kan jeg spørre hva du har spist i dag? Du er så på jordet med det du driver med at selv Hauge vrir seg! — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) August 20, 2017

Dommeren forklarer

Dommer Kai Erik Steen forklarer situasjonen slik:

- Her mente teamet at Kirkeskov hindret en Tromsø-spiller, og når vi velger å blåse, så er vi nødt til å gi gult kort for å frata angrepsmulighet. Han ville kommet seg inn i feltet med flere alternativer i boks, sier Steen til Dagbladet.

En annen situasjon det reageres på, er Aron Elìs Thrándarsons behandling av Mostafa Abdellaoue - der han holdt i trøya til noe som burde vært et gult kort. Dermed Thrándarsons andre gule i kampen, og en utvisning.

- Slik jeg vurderte den situasjonen, var Mos helt alene med tre Tromsø-spillere rundt seg og at det dermed ikke er å frata en positiv angrepsmulighet. Holdingen i seg selv syntes vi heller ikke var kraftig nok til å si at det er mangel på respekt for spillet og dets idealer, sier Steen.

Treneren sendt på tribuna

Aalesund-trener Trond Fredriksen reagerte så sterkt på sidelinja at han også ble sendt på tribuna.

- Jeg skal ta min straff som en mann, så håper jeg at flere blir straffet. Det var fullt fortjent siden jeg reagerer som jeg gjør, sa Fredriksen ifølge NTB.

Fredriksen siktet da til Simen Wangberg, som ble felt av Kirkeskov. Wangberg hadde nemlig allerede fått et gult kort i kampen, og Fredriksen mente det gule kortet heller burde gått til ham etter duellen.