Dopingfrykt før fotball-VM i Russland: - Hvorfor skal vi tro at fotballen er ren?

(Dagbladet): I idrettsverden raser debatten: Hva gjør vi med Russland i kjølvannet av de sjokkerende funnene som framkommer i blant annet McLaren-rapporten?

I OL i Rio de Janeiro ville mange ha kollektiv straff og utestengelse av Russland, men det var bare det internasjonale friidrettsforbundet som kom fram til denne konklusjonen da alt kom til alt.

Om tre måneder venter et nytt OL, denne gang vinterlekene i Pyeongchang, hvor Aleksandr Legkov og Jevgenij Belov onsdag fikk beskjed om at de ikke får delta. Den nedslående dommen var en konsekvens av funnene i McLaren-rapporten og den påfølgende etterforskningen fra Oswald- og Schmid-kommisjonen.

Om Schmid-kommisjonen kommer til samme konklusjon som McLaren-rapporten, vil IOC diskutere en kollektiv utestengelse av vinter-OL i Pyeongchang.

Noen måneder seinere venter fotball-VM i nettopp Russland. Det reiser nye spørsmål: Hvordan vil dopingskandalen i Russland påvirke dette mesterskapet? Kan vi stole på at fotballen ikke er en del av det statsstyrte dopingsystemet i Russland?

- Hvorfor skal fotballen være utelatt?

I McLaren-rapporten er omtrent like mange fotballspillere som langrennsløpere nevnt, hvor henholdsvis 13 og elleve positive dopingprøver er fjernet fra disse idrettene og hvor utøverne har blitt frikjent etter å ha testet positivt. Det er et stykke opp til skrekktallene i friidrett og vektløfting, men funnene forteller likevel at fotballen også har vært involvert i Russlands dopingregime.

- Jeg blir ikke overrasket om dette også omfatter fotballen i Russland. Det er så mye penger på spill og så sterke fysiske krav at det ville rart om fotballen ble ekskludert fra dette, sier tidligere proffsyklist og nå antidoping-ekspert Mads Kaggestad til Dagbladet.

- Jeg har ikke fasiten på dette, men man kan jo spørre seg: Hvor realistisk er det at fotballen ikke er involvert i et statsstyrt dopingregime? Hvorfor skal fotballen være utelatt når et så bredt spekter av ulike idretter er med? Hvorfor skal vi tro at russisk fotball er ren? Jeg tror dopingregimet er et problem i hele russisk idrett, og fotballen er en del av russisk idrett, påpeker han.

Dopingens effekt i fotball

I forkant av fotball-EM i Frankrike ladet Russland opp i høyden, noe Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen hadde delte meninger om da Dagbladet omtalte saken forrige sommer.

Høydeeksperimentet var en fiasko, men ideen om å lade opp til fotball-VM på samme måte som i utholdenhetsidrettene, viser i hvor sterk grad russerne verdsetter viktigheten av god utholdenhet i fotball.

Ikke bare kan man løpe mer: En topptrent fotballspiller vil også være mer konsentrert og kan bedre utnytte sine tekniske ferdigheter og sin spilleforståelse i større grad enn en fotballspiller med svakere utholdenhet. Også styrke og hurtighet er viktige fysiske kriterier i fotballen.

- Sepp Blatter nektet for at doping kunne være et problem i fotball, fordi han mener fotball er for sammensatt til at doping har effekt. At det går an å si noe sånt? Fotball er en veldig krevende fysisk idrett. Hvorfor har de kondisjonstrening i fotballen hvis ikke doping har stor effekt? Det er så tåpelig å si, mener Kaggestad.

- FIFA vil neppe granske russisk fotball før VM. Det er urealistisk. Hva har de å tjene på det? FIFA vil nok unngå skandaler før VM. Russisk antidoping kommer heller ikke til å gjøre noe, spår han.

FIFA varsler økt testing

Til Dagbladet svarer imidlertid det internasjonale fotballforbundet (FIFA) at de tar dopingfrykten fullt på alvor og vil sette i gang rekordmange dopingtester både før og etter fotball-VM i Russland.

- Vi vil være ansvarlig for å gjennomføre et omfattende antidoping-program før og under fotball-VM i 2018. Alle prøvene kommer til å bli analysert av et WADA-akkreditert laboratorium utenfor Russland. Ytterligere detaljer vil bli gitt i god tid, opplyser FIFA til Dagbladet.

- Et omfattende antidoping-program var vellykket implementert i anledning FIFA Confederations Cup i Russland forrige sommer. Vi vil bygge videre på dette, forteller det internasjonale fotballforbundet videre.

Samtlige dopingtester var negative i prøve-VM i Russland, etter at FIFA satte i gang det mest omfattende antidoping-programmet gjennom tidene i et prøve-VM.

Både tester før og etter konkurranser vil bli gjennomført også i Russland-VM kommende sommer, så vel blod- som urinprøver. I tillegg til testingen av to spillere fra hvert lag etter hver eneste kamp, blir det gjort stikkprøver og uanmeldte dopingprøver med jevne mellomrom, opplyser FIFA til Dagbladet.

I prøve-VM ble det gjennomført totalt 854 dopingtester, som ble analysert på et WADA-akkreditert dopinglaboriatorum i Lausanne i Sveits. I tillegg er biologiske blodprofiler på vei inn også i fotballen, i likhet med en rekke utholdenhetsidretter.

Frykter Russlands makt

Torsdag skrev Dagbladet at IOC utvider søket og etterforskningen fra de 28 russerne som er navngitt i McLaren-rapporten til hele den russiske OL-troppen i Sotsji. Fra før vet vi at dopingproblemet har vært aller størst i friidrett og vektløfting, men at omtrent alle idretter har vært berørt og involvert i det statsstyrte dopingregimet, ifølge McLaren.

- Hva er sjansene for at Russland utestenges fra hele idretten?

- Biildet er komplisert. Verken IOC eller FIFA ønsker å utestenge en hel nasjon, men går heller mot enkeltutøvere. Jeg tror IOC og Russland har samtaler om hvordan dette skal løses, slik at de ofrer enkeltutøvere for å vise at de tar antidopingarbeidet på alvor, samtidig som at de kan sikre at Russland får delta i vinter-OL, sier Mads Kaggestad til Dagbladet.

- IOC ser så tafatte ut. Nulltoleransen de har forfektet, gir ingen mening når de tillater Russland å delta i OL, til tross for sterke indisier på statsstyrt doping. Det er helt ulogisk. I stedet utestenger de enkeltutøvere for å roe ned gemyttene.

Kaggestads budskap er klart:

- Russland burde bli utestengt fra hele idretten, men det kommer nok ikke til å skje. Det er vanskelig å gjøre i praksis, for det er fort andre land som også burde utestenges, mener han.

- VM i fotball taper for mye penger og det blir for mye bråk hvis Russland skulle utestenges fra sitt eget mesterskap. I stedet gjør de små tiltak for å vise handlingskraft. Det samme gjelder vinter-OL.

- Idretten har mistet kontrollen

Russland har mye makt i idrettsverden. Det kan skape store utfordringer i kampen mot doping.

- Tenk hvor mange russere som ser vinter-OL på TV. Å utestenge Russland fra OL, vil gjøre at en stor del av markedsverdien tapes. Det virker som de ofrer enkeltutøvere, gjerne fallende stjerner, akkurat som før Sotsji-OL for å prøve å vise at de tar antidopingarbeidet på alvor, mener Kaggestad.

- Russerne har mye makt i idretten. Å si at vi ikke har nok bevis til å tro på at det har skjedd statsstyrt doping i Russland, er som å si at Lance Armstrong var ren fordi det ikke hadde kommet fram noen positive prøver. Indisiene er veldig klare, hvor McLaren-rapporten støttes av vitner og varslere, som måtte rømme landet.

- Russland har i tillegg et anti-antidoping arbeid, altså et program som motvirker antidopingarbeid. Det hører ikke hjemme i idretten. Idretten har mistet fullstendig kontroll. IOC virker å være livredde for at WADA tar over kontrollen, for det var WADA som ville utestenge Russland fra OL i Rio, sier Kaggestad.